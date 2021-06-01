РФС организует фан-зоны для просмотра матчей сборной России на чемпионате Европы
ТАСС, 1 июня. Российский футбольный союз (РФС) организует
ТАСС, 1 июня. Российский футбольный союз (РФС) организует
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет
Кроме того, на телевидении будет транслироваться манифест сборной и другие ролики о команде. В
Также сообщается, что 8 июля на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоится открытая тренировка и встреча с болельщиками сборной России. Фанаты получат возможность лично посмотреть на подготовку команды Станислава Черчесова, а после задать любой вопрос игрокам и главному тренеру.