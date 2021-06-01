РФС организует фан-зоны для просмотра матчей сборной России на чемпионате Европы

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Фан-зоны будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сочи, Туле и Ульяновске. Вместе с гостями фан-зон матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики.

Кроме того, на телевидении будет транслироваться манифест сборной и другие ролики о команде. В Санкт-Петербурге и Москве начнут работу специальные брендированные автобусы «Играем за вас» с символикой сборной и портретами игроков, а в московском метро появится тематический футбольный поезд «Наши парни». В Екатеринбурге на производстве Трубной металлургический компании труба диаметром 1 метр 42 сантиметра и длиной 12 метров будет украшена масштабным граффити в поддержку сборной.