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17:38 (мск), источник: ТАСС

РФС организует фан-зоны для просмотра матчей сборной России на чемпионате Европы

ТАСС, 1 июня. Российский футбольный союз (РФС) организует фан-зоны в девяти городах страны во время матчей сборной России на чемпионате Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Фан-зоны будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сочи, Туле и Ульяновске. Вместе с гостями фан-зон матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики.

Кроме того, на телевидении будет транслироваться манифест сборной и другие ролики о команде. В Санкт-Петербурге и Москве начнут работу специальные брендированные автобусы «Играем за вас» с символикой сборной и портретами игроков, а в московском метро появится тематический футбольный поезд «Наши парни». В Екатеринбурге на производстве Трубной металлургический компании труба диаметром 1 метр 42 сантиметра и длиной 12 метров будет украшена масштабным граффити в поддержку сборной.

Также сообщается, что 8 июля на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоится открытая тренировка и встреча с болельщиками сборной России. Фанаты получат возможность лично посмотреть на подготовку команды Станислава Черчесова, а после задать любой вопрос игрокам и главному тренеру.

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