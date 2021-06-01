Стала известна заявка сборной Англии на Евро-2020

Об этом сообщает официальный Twitter англичан 1 июня. Заявка сборной Англии из 26 игроков выглядит следующим образом:

защитники — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания);.

Англичане сыграют на Евро-2020 в одной группе D с Чехией, Хорватией и Шотландией. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.