Стала известна заявка сборной Англии на Евро-2020
Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил заявку национальной команды на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу.
Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил заявку национальной команды на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу.
Об этом сообщает официальный Twitter англичан 1 июня. Заявка сборной Англии из 26 игроков выглядит следующим образом:
вратари — Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстоун («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»);.
защитники — Трент
полузащитники — Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»);.
нападающие — Доминик
Англичане сыграют на Евро-2020 в одной группе D с Чехией, Хорватией и Шотландией. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.