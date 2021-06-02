Усиленные меры безопасности вводятся в Петербурге перед Евро-2020
ЕВРО-2020. Усиленные меры безопасности вводятся в
ЕВРО-2020. Усиленные меры безопасности вводятся в
«В период со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях
В Петербурге, Выборгском районе Ленинградской области и в прилегающих акваториях запрещается оборот гражданского, служебного оружия и боеприпасов. Подобные меры безопасности вводились в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
В мае губернатор Петербурга Александр Беглов и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов проверили готовность Петербурга к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
На стадионе «Санкт-Петербург» состоялись
Глава города подчеркнул, что Петербург будет оказывать Росгвардии необходимое содействие в решении вопросов безопасности.
ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.