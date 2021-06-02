Усиленные меры безопасности вводятся в Петербурге перед Евро-2020

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«В период со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также прилегающих к ним акваториях вводятся усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», — сказано в сообщении.

В Петербурге, Выборгском районе Ленинградской области и в прилегающих акваториях запрещается оборот гражданского, служебного оружия и боеприпасов. Подобные меры безопасности вводились в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

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В мае губернатор Петербурга Александр Беглов и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов проверили готовность Петербурга к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

На стадионе «Санкт-Петербург» состоялись тактико-специальные учения военнослужащих и сотрудников Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Участники отрабатывали взаимодействие при проведении массовых мероприятий, предупреждении и ликвидации различных нештатных и чрезвычайных ситуаций — от обезвреживания взрывоопасных предметов на объектах транспортной инфраструктуры до освобождения заложников и эвакуации пострадавших.

Глава города подчеркнул, что Петербург будет оказывать Росгвардии необходимое содействие в решении вопросов безопасности.