Черчесов прокомментировал окончательную заявку сборной России на Евро-2020
«Мы сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов, кто как проявил себя в коллективе».
«Мы сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов, кто как проявил себя в коллективе».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоговую заявку команды на Евро-2020. Из предварительного списка в нее не вошли голкипер Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян.
«Мы сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов, кто как проявил себя в коллективе.
Лунев — опытный вратарь, но мы посчитали, что Юрий Дюпин и Антон Шунин провели сезон ровнее. Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.
С Самошниковым вопрос решился сам по себе. Он повредил заднюю поверхность бедра. В Польше ему будут делать МРТ, он выбыл примерно на 7−10 дней. Что касается Евгеньева… Он хорошо работал, отдавался полностью, но есть вопросы, которые мы будем решать. Надеемся, со временем он будет в сборной.
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Соперники сборной России по групповому этапу на чемпионате Европы — Бельгия (12 июня), Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).