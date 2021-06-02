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11:23 (мск), источник: Sport24

Черчесов прокомментировал окончательную заявку сборной России на Евро-2020

«Мы сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов, кто как проявил себя в коллективе».

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоговую заявку команды на Евро-2020. Из предварительного списка в нее не вошли голкипер Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян.

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«Мы сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов, кто как проявил себя в коллективе.

Лунев — опытный вратарь, но мы посчитали, что Юрий Дюпин и Антон Шунин провели сезон ровнее. Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.

С Самошниковым вопрос решился сам по себе. Он повредил заднюю поверхность бедра. В Польше ему будут делать МРТ, он выбыл примерно на 7−10 дней. Что касается Евгеньева… Он хорошо работал, отдавался полностью, но есть вопросы, которые мы будем решать. Надеемся, со временем он будет в сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

УЕФА разрешает до 12 числа, до первого матча, производить какие-то замены. Поэтому все ребята, которые не вошли в заявку, остаются с нами в команде, тренируются. Потому что ситуация такая, что игрок вечером засыпается здоровым, а утром просыпается утром уже нет", — сказал Черчесов в эфире телеканала Матч ТВ.

Соперники сборной России по групповому этапу на чемпионате Европы — Бельгия (12 июня), Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).

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