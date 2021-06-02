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12:44 (мск), источник: Sport24

В УЕФА отреагировали на решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи Евро

УЕФА дал комментарий касательно решения датских властей не пускать российских болельщиков на матчи в Копенгагене из-за карантинных ограничений и нелицензирования российских вакцин от коронавируса по стандартам Евросоюза.

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Источник: AP 2021

«По этому вопросу Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было», — сообщили РБК-Спорт в УЕФА.

Ранее РФС обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать допуску болельщиков сборной России на матч против Дании.

Матч третьего тура Евро-2020 между Данией и Россией состоится 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

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