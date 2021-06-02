В УЕФА отреагировали на решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи Евро
УЕФА дал комментарий касательно решения датских властей не пускать российских болельщиков на матчи в Копенгагене
УЕФА дал комментарий касательно решения датских властей не пускать российских болельщиков на матчи в Копенгагене
«По этому вопросу Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было», — сообщили
Ранее РФС обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать допуску болельщиков сборной России на матч против Дании.
Матч третьего тура Евро-2020 между Данией и Россией состоится 21 июня, начало — в 22.00 (мск).