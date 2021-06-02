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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дворкович: выход в четвертьфинал ЕВРО-2020 уже будет успехом для сборной России

ЕВРО-2020, Сергей Фукс. Выход в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу можно будет считать успехом для сборной России, а проход дальше — большим успехом, заявил РИА Новости президент Международной шахматной федерации (FIDE), известный футбольный болельщик Аркадий Дворкович.

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Источник: РИА "Новости"

В среду был опубликован окончательный состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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«Боеспособный коллектив. Верю в команду и в то, что тренер опять сможет подготовить ее к главному событию сезона, — сказал Дворкович корреспонденту РИА Новости. — Знаю, что он оценивает подготовку игроков не только по внешним признакам, у него есть глубокая аналитика по каждому футболисту, и выбор делался на основе этой глубокой аналитики, способности игрока выйти на пик формы к решающим матчам».

«Задача-минимум — выйти в четвертьфинал, как и у любой команды. Думаю, четвертьфинал — это уже успех, а если получится пройти дальше, то это уже огромный успех», — добавил собеседник агентства.

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