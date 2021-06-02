Дворкович: выход в четвертьфинал ЕВРО-2020 уже будет успехом для сборной России

В среду был опубликован окончательный состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

«Боеспособный коллектив. Верю в команду и в то, что тренер опять сможет подготовить ее к главному событию сезона, — сказал Дворкович корреспонденту РИА Новости. — Знаю, что он оценивает подготовку игроков не только по внешним признакам, у него есть глубокая аналитика по каждому футболисту, и выбор делался на основе этой глубокой аналитики, способности игрока выйти на пик формы к решающим матчам».