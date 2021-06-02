Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Босния и Герцеговина
Черногория
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Люксембург
Футбол. Сборные
21:45
Румыния
Грузия
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Австрия
Футбол. Сборные
22:00
Германия
Дания
Футбол. Сборные
22:05
Франция
Уэльс
Все события
Фоторепортажи
36Все стадионы Евро-2020
14Россия обыграла Швейцарию
17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В посольстве Дании объяснили решение о недопуске россиян на матчи Евро

В посольстве Дании в Москве объяснили решение о недопуске российских болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгаген. Об этом сообщает РБК.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что решение связано с пандемией коронавируса и касается граждан всех государств. В посольстве подчеркнули, что запрет ни в коей мере не имеет особого отношения ни к России, ни к Евро.

Ранее в среду, 2 июня, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что МИД Дании ответил отказом на просьбу местной федерации футбола сделать исключение для россиян.

О решении датчан не пускать российских болельщиков на матчи Евро стало известно 1 июня.

20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по разрешению въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ. Российские препараты пока не получили разрешения от указанных ведомств.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.

36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий
Все стадионы Евро-2020
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Настраиваемся на войну»: чего ждут от матча Россия — Канада
«Вольфсбург» намерен приобрести нападающего «Спартака»
«У России проблемы». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом
С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой?
Опубликована заявка сборной Бельгии на Евро-2020
Анчелотти не испортит «Реал», но к уходу Зизу больше вопросов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь