Де Брейне с большой вероятностью пропустит матч с Россией на Евро-2020

Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

Полузащитник получил перелом костей носа и стенки левой глазницы при столкновении с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов.

«Участие Кевина в первом матче на чемпионата Европы маловероятно. Он может сыграть на турнире, но мы не знаем, когда именно», — цитирует Мартинеса Le Parisien.

Сборная России сыграет против бельгийцев в своем первом матче на предстоящем чемпионате Европы. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Кевину де Брейне не потребуется операция после полученной травмы.