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9Сборная России по пути на тренировку
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
13:44 (мск), источник: Газета.Ру

Де Брейне с большой вероятностью пропустит матч с Россией на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне с большой долей вероятности не сыграет в матче группового этапа чемпионата Европы со сборной России.

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Источник: AFP 2021
Футбол

Евро-2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

Полузащитник получил перелом костей носа и стенки левой глазницы при столкновении с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов.

«Участие Кевина в первом матче на чемпионата Европы маловероятно. Он может сыграть на турнире, но мы не знаем, когда именно», — цитирует Мартинеса Le Parisien.

Сборная России сыграет против бельгийцев в своем первом матче на предстоящем чемпионате Европы. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Кевину де Брейне не потребуется операция после полученной травмы.

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