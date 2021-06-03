Звезды, которых не будет на Евро: Златан и Тер Стеген сломались, Ройс устал

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Марк-Андре тер Стеген (Германия)

Немецкому киперу требуется дополнительная операция на колене. Тер Стеген не уточняет, связана ли она с травмой, из которой он пропустил первую часть сезона (не играл с августа по ноябрь). Но в любом случае его отсутствие на Евро — удар для сборной Германии. Кстати, не факт, что кипер восстановится к началу клубного сезона.

Ник Поуп (Англия)

Провел блестящий сезон за «Бернли», став лучшим голкипером АПЛ по проценту сейвов (77%). Саутгейт рассчитывал на Ника как на основного, но в конце мая выяснилось, что Поупу требуется операция на колене, а восстановление займет не меньше месяца.

Кепа Аррисабалага (Испания)

Вратарь (и немного тренер) победителей Лиги чемпионов тоже не пригодился Луису Энрике — ему он предпочел Роберта Санчеса из «Брайтона». Впрочем, другие испанские киперы Давид Де Хеа и Унаи Симон в этом сезоне тоже не впечатляли.

Бартломей Дронговски (Польша)

Главная борода Серии А, «Фиорентины» и сборной Польши не едет на Евро из-за сумасшедшей конкуренции в воротах. У поляков уже есть Шченсны, Фабьянски и Скорупски.

Яспер Силессен (Нидерланды)

Вратарь «Валенсии» и сборной Голландии схватил ковид прямо перед турниром. Так что в заявке теперь 38-летний Маартен Стекеленбург.

Аарон Ван-Биссака (Англия)

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» провел отличный сезон в АПЛ, но его навыки не востребованы в сборной Англии — главный тренер Гарет Саутгейт предпочитает заточенных на атаку и универсальных Трента, Триппьера, Кайла Уокера и Риса Джеймса.

Дани Карвахаль (Испания)

В первом полуфинальном матче с «Челси» получил мышечное повреждение, которое вывело его из строя как минимум до июля. Прошлый Евро испанец также пропустил из-за травмы.

Серхио Рамос (Испания)

У Рамоса получился скомканный сезон из-за травм, и Серхио вместе с Луисом Энрике решили, что защитнику не стоит участвовать в Евро. Вместо него вызвали Лапорта из «Сити», который совсем недавно получил испанское гражданство.

В «Реале» Рамоса удачно подменял Начо, но тренер не вызвал и его. И вообще ни одного игрока «Реала».

Вирджил Ван Дейк (Нидерланды)

Восстанавливается от травмы крестообразных связок, которую получил еще осенью. Решил не форсировать и подготовиться к сезону и грядущему ЧМ-2022.

Дайо Упамекано (Франция)

Новичок «Баварии» уже давно считается защитником топ-уровня, но провел только три игры за основную сборную Франции. Вряд ли Дешама стоит в этом винить — у французского тренера очень много топовых исполнителей в каждой линии.

Алессио Романьоли (Италия)

Защитник «Милана» пострадал из-за гигантской конкуренции среди левоногих центрдефов. Кьеллини сильнее в выборе позиции и опеке, Бастони — в начале атаки, а Ачерби — вообще во всем.

Джером Боатенг (Германия)

Йоахим Лев перестал вызывать Боатенга, Мюллера и Хуммельса в 2019-м, но последние два все-таки сыграют на Евро. А вот Джером так и не дождался звонка тренера.

Ферлан Менди (Франция)

В начале мая защитник «Реала» получил травму большеберцовой кости и выбыл до конца сезона.

Серхи Регилон (Испания)

Левый защитник «Тоттенхэма» попал под слишком серьезную конкуренцию — на его позиции играют Хосе Гайя и Жорди Альба.

Тео Эрнандес (Франция)

Возможно, лучший левый защитник Серии А и один из главных атакующих игроков «Милана». Но Дешам предпочел ему брата Люку, который может сыграть и в центре защиты.

Сауль Ньигес (Испания)

Да, в заявке сборной Испании есть еще 2 свободных места (Луис Энрике вызвал 24 игрока вместо 26 возможных), но полузащитнику «Атлетико» не нашлось места.

Эдуардо Камавинга (Франция)

Один из самых талантливых французских полузащитников не прошел в заявку по чисто игровым причинам. Дешам сказал, что ему нравится игра Камавинги в сборной, но игра за клуб и молодежку убедили в том, что парню пока рано на взрослый Евро.

Марко Ройс (Германия)

Форвард сам отказался от вызова, аргументировав это тем, что сильно устал, и хочет больше времени на восстановление.

Джесси Лингард (Англия)

Из-за слишком богатого выбора игроков в центре поля Лингард, который феноменально провел вторую часть сезона за «Вест Хэм» (9 голов и 5 ассистов в АПЛ), не пролез в финальную заявку англичан.

Иван Ракитич (Хорватия)

Это могло пройти мимо вас, но в сентябре 2020-го один из двух моторов Хорватии завершил карьеру в сборной.

Джеймс Мэддисон (Англия)

Как и Лингард, Мэддисон стал жертвой слишком жесткой конкуренции в центре поля сборной Англии. Джеймс провел неплохой сезон, но все-таки был чуть менее стабильным, чем его конкуренты.

Джеймс Уорд-Проуз (Англия)

Полузащитник «Саутгемптона» — один из лучших исполнителей стандартов в АПЛ. Но в состав на Евро он не попал — наверное, потому что не правый защитник.

Доминик Собослаи (Венгрия)

Главная звезда сборной Венгрии и игрок «РБ Лейпцига» пропустит Евро из-за травмы приводящей мышцы. Он вне игры с декабря.

Евгений Коноплянка (Украина)

Украинский футболист не успеет восстановиться от травмы бедра. Одноклубник Алексея Миранчука Виктор Коваленко пропустит турнир по этой же причине.

Мэйсон Гринвуд (Англия)

Один из самых талантливых английских нападающих получил вызов в расширенный список. Но игрок «МЮ» никак не долечит травму (характер не раскрывается), полученную весной — Гарет Саутгейт решил не рисковать.

Антони Марсьяль (Франция)

Считается, что травма колена форварда «МЮ» привела к возвращению в сборную Карима Бензема.

Златан Ибрагимович (Швеция)

39-летний швед весной получил первый вызов в сборную с 2016-го, но в майском матче с «Юве» неудачно обработал мяч и сильно повредил колено.

Мойзе Кин (Италия)