Александер-Арнольд получил травму перед чемпионатом Европы
ЕВРО-2020. Защитник сборной Англии по футболу Трент
ЕВРО-2020. Защитник сборной Англии по футболу Трент
Встреча прошла в Мидлсбро и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Мы должны оценить его состояние. Я думаю, это травма бедра, но медицинская бригада осмотрит его. То, как он ушел с поля — плохой знак. Мы узнаем больше через 24−48 часов.
Сборная Англии на групповом этапе ЕВРО-2020 сыграет с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.