Александер-Арнольд получил травму перед чемпионатом Европы

Встреча прошла в Мидлсбро и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Александер-Арнольд травмировался в конце второго тайма и покинул поле. Вернувшись, он получил желтую карточку за возвращение на газон без разрешения, после чего ушел с поля окончательно.