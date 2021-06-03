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08:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александер-Арнольд получил травму перед чемпионатом Европы

ЕВРО-2020. Защитник сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд получил повреждение в товарищеском матче с командой Австрии, сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Мидлсбро и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Александер-Арнольд травмировался в конце второго тайма и покинул поле. Вернувшись, он получил желтую карточку за возвращение на газон без разрешения, после чего ушел с поля окончательно.

Мы должны оценить его состояние. Я думаю, это травма бедра, но медицинская бригада осмотрит его. То, как он ушел с поля — плохой знак. Мы узнаем больше через 24−48 часов.
Гарет Саутгейт
главный тренер сборной Англии

Сборная Англии на групповом этапе ЕВРО-2020 сыграет с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.

Англия
1:0
Первый тайм: 0:0
Австрия
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