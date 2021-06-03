Его имя — Русский Солдат. Против наших на Евро сыграет финн Иванов

Через две недели, во втором туре Евро-2020 сборная России сыграет с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург). Накануне главный тренер финнов Марку Канерва определился с окончательной заявкой, в которую, среди прочих, попал 26-летний центральный защитник Роберт Иванов. Кстати, посмотрите, как креативно был представлен состав в официальном «твиттере» национальной команды Финляндии.

Не нужно учиться на антропонимиста, чтобы догадаться, что у Иванова могут быть российские корни. Это действительно так. Мы-то ждали возвращения в сборную Финляндии к Евро-2020 Романа Ерёменко, а в команду Суоми вместо экс-полузащитника «Ростова» попал игрок с самой популярной русской фамилией!

У Роберта интересная судьба. Несколько лет назад издание Helsingin Sanomat опубликовало статью про Иванова. Вот выдержки из неё:

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«Футболист «Хонки» Роберт Иванов наклоняется, чтобы показать правую ногу. На ноге вытатуирована голова льва. Это в память о покойном дедушке.

«Моего деда звали Лев, по-фински — Лео. Мой отец не успел увидеть эту татуировку со львом. Он умер всего через два дня после того, как я набил её», — рассказывает Иванов.

А на нижней части ноги у футболиста вытатуирована голова волка. Она — в память об отце. По словам Иванова, его папа был волком-одиночкой:

«У бати было много татуировок, но маме они совсем не нравились. Когда мать увидела мою тату, она заплакала».

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Иванов не знает, стал бы он футболистом, если бы не отец. Роберт родился в 1994 году в Хельсинки и вырос в русско-ингерманландской семье. Мать Иванова — Нелли Пакки (экс-игрок сборной Эстонии по гандболу и победительница молодёжного чемпионата СССР в составе команды таллиннской птицефабрики) перебралась в Финляндию в 1990-м с двумя детьми и мужем Рудольфом. Причём семья Пакки стала первой семьёй, переехавшей в страну, после того как президент Финляндии Мауно Койвисто объявил ингерманландских финнов репатриантами.

Роберт вырос в спортивной семье. Нелли Пакки стала чемпионкой Финляндии в составе «Спарты», брат с сестрой занимались баскетболом и гандболом. Его отец Владимир Иванов играл в футбол за собранные из российских игроков команды Восточного Хельсинки. В детстве и сам Роберт пробовал себя в гандболе и баскетболе. «Мама недовольна тем, что я не выбрал гандбол, потому что был хорош в этом виде спорта», — признаётся Иванов. Но когда Роберт пошёл в седьмой класс, его родители развелись: «Я был зол на мать из-за этого».

В феврале 2014 года скончался дед Иванова, и он впервые услышал, как плачет отец. В июне 2014-го ушёл из жизни и отец футболиста. Вообще в течение четырёх лет наш герой потерял четырёх близким людей: потом не стал деда по материнской линии и одного из лучших друзей Роберта.

Когда Иванов говорит об отце, его глаза наливаются печалью, а речь становится более медленной:

«Конечно, я не ожидал, что отец уйдёт. Не хочется представлять себе, как он чахнет. Папа был в довольно плохом физическом состоянии из-за проблем с алкоголем. Я сердился на него из-за того, что он так распоряжался своей жизнью. Теперь, вспоминая его, не сержусь, а просто подступают слёзы».

В детстве сын боялся папу, а когда Роберт вымахал почти до двух метров, уже сам отец побаивался его. «Много раз злился на него за пьянку, спрашивал, зачем он это делает», — говорит футболист. Отцу Иванова помогали, но болезнь всё равно взяла своё.

Вскоре после семейной трагедии Роберт ушёл служить в армию в Хямеэнлинну. Там он полгода не тренировался.

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«Я справился со всей этой историей сидя в окопе, смотря на небеса и разговаривая сам с собой, — рассказывает Иванов. — Отец — один из тех людей, благодаря которым я играю на высоком уровне. Он мечтал увидеть меня в Вейккауслиге или выше.

В 18 лет отношение Иванова к футболу изменилось, когда он перешёл в клуб третьего дивизиона «Мюллюпуро» и попал к российскому тренеру Равилю Сабитову:

«Он сказал, что я могу стать настоящим футболистом. И я поверил ему».

Это история семьи Иванова и того, как Роберт стал профессиональным футболистом. Российский тренер помог центральному защитнику сделать карьеру, а теперь сам русский финн сыграет против нашей команды на Евро-2020 Похоже, Роберт не забывает о корнях. По крайней мере, он слушает российскую музыку (Тимати, Баста). Более того, для своего «инстаграма» игрок сборной Финляндии выбрал имя Ruski Soldat.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/dJvTRSPcyq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/dJvTRSPcyq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/dJvTRSPcyq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Robert Ivanov (@ruskisoldat)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Следит Русский Солдат и за нашими игроками. В его «твиттере» можно найти публикации про российских футболистов. Иванов восхищался голами Андрея Аршавина за любимый лондонский «Арсенал» и игрой Александра Головина в июне 2018-го за сборную России с Саудовской Аравией на чемпионате мира.

Футбол Евро-2020 Группа B, 16.06.2021, 16:00 Финляндия - Россия -

Пока Иванов провёл за национальную команду Суоми всего четыре матча. Для финского игрока он довольно поздно уехал за границу — в 25 лет. Да и в Вейккауслиге (финской элитной лиге) дебютировал только в 23 года. Осенью 2020-го «Хонка» из Эспоо продала центрального защитника польской «Варте». В этом сезоне Роберт сыграл за команду из Познани 24 матча и сделал одну голевую передачу. В первых турах не проходил в основу, но потом быстро завоевал место в стартовом составе. «Варта» финишировала на пятом месте в чемпионате, хотя всего год назад поднялась из второго дивизиона.

Возможно, в Финляндии кого-то удивило попадание Иванова в состав на Евро-2020. Например, бывшего центрального защитника «Ахмата» Юхани Оялу, который назвал «унижением» решение тренера Канервы не включить его в заявку. Однако Роберт выходил в основе в последних матчах финнов со Швейцарией и Швецией. Он не сомневался, что сыграет в России:

Когда я узнал, что УЕФА увеличил количество игроков в заявке до 26 человек, то понял, что у меня есть шанс попасть на Евро. В сборной Финляндии довольно возрастные центральные защитники. К тому же я провёл хороший сезон в чемпионате Польши. Роберт Иванов защитник сборной Финляндии

Кажется, тренер Канерва готовит Роберта специально под рослых и мощных Артёма Дзюбу, бельгийца Ромелу Лукаку и датчанина Андреаса Корнелиуса. Ведь в сборной Финляндии нет других настолько высоких центральных защитников, как представитель «Варты». 197-сантиметровый Иванов против 196-сантиметрового Дзюбы — это будет битва гигантов! Если Русский Солдат выиграет дуэль у русского капитана, то сделает себе имя как минимум в России и наверняка получит предложения из РПЛ.