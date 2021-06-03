Его имя — Русский Солдат. Против наших на Евро сыграет финн Иванов
У этого парня интересная судьба. И его, видимо, готовят под Дзюбу.
У этого парня интересная судьба. И его, видимо, готовят под Дзюбу.
Через две недели, во втором туре Евро-2020 сборная России сыграет с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург). Накануне главный тренер финнов Марку Канерва определился с окончательной заявкой, в которую, среди прочих, попал 26-летний центральный защитник Роберт Иванов. Кстати, посмотрите, как креативно был представлен состав в официальном «твиттере» национальной команды Финляндии.
Не нужно учиться на антропонимиста, чтобы догадаться, что у Иванова могут быть российские корни. Это действительно так.
У Роберта интересная судьба. Несколько лет назад издание Helsingin Sanomat опубликовало статью про Иванова. Вот выдержки из неё:
«Футболист «Хонки» Роберт Иванов наклоняется, чтобы показать правую ногу. На ноге вытатуирована голова льва. Это в память о покойном дедушке.
«Моего деда звали Лев,
А на нижней части ноги у футболиста вытатуирована голова волка. Она — в память об отце. По словам Иванова, его папа был волком-одиночкой:
«У бати было много татуировок, но маме они совсем не нравились. Когда мать увидела мою тату, она заплакала».
Иванов не знает, стал бы он футболистом, если бы не отец. Роберт родился в 1994 году в Хельсинки и вырос в
Роберт вырос в спортивной семье. Нелли Пакки стала чемпионкой Финляндии в составе «Спарты», брат с сестрой занимались баскетболом и гандболом. Его отец Владимир Иванов играл в футбол за собранные из российских игроков команды Восточного Хельсинки. В детстве и сам Роберт пробовал себя в гандболе и баскетболе. «Мама недовольна тем, что я не выбрал гандбол, потому что был хорош в этом виде спорта», — признаётся Иванов. Но когда Роберт пошёл в седьмой класс, его родители развелись: «Я был зол на мать
В феврале 2014 года скончался дед Иванова, и он впервые услышал, как плачет отец. В июне 2014-го ушёл из жизни и отец футболиста. Вообще в течение четырёх лет наш герой потерял четырёх близким людей: потом не стал деда по материнской линии и одного из лучших друзей Роберта.
Когда Иванов говорит об отце, его глаза наливаются печалью, а речь становится более медленной:
«Конечно, я не ожидал, что отец уйдёт. Не хочется представлять себе, как он чахнет. Папа был в довольно плохом физическом состоянии
В детстве сын боялся папу, а когда Роберт вымахал почти до двух метров, уже сам отец побаивался его. «Много раз злился на него за пьянку, спрашивал, зачем он это делает», — говорит футболист. Отцу Иванова помогали, но болезнь всё равно взяла своё.
Вскоре после семейной трагедии Роберт ушёл служить в армию в Хямеэнлинну. Там он полгода не тренировался.
«Я справился со всей этой историей сидя в окопе, смотря на небеса и разговаривая сам с собой, — рассказывает Иванов. — Отец — один из тех людей, благодаря которым я играю на высоком уровне. Он мечтал увидеть меня в Вейккауслиге или выше.
В 18 лет отношение Иванова к футболу изменилось, когда он перешёл в клуб третьего дивизиона «Мюллюпуро» и попал к российскому тренеру Равилю Сабитову:
«Он сказал, что я могу стать настоящим футболистом. И я поверил ему».
Это история семьи Иванова и того, как Роберт стал профессиональным футболистом. Российский тренер помог центральному защитнику сделать карьеру, а теперь сам русский финн сыграет против нашей команды на Евро-2020 Похоже, Роберт не забывает о корнях. По крайней мере, он слушает российскую музыку (Тимати, Баста). Более того, для своего «инстаграма» игрок сборной Финляндии выбрал имя Ruski Soldat.
Следит Русский Солдат и за нашими игроками. В его «твиттере» можно найти публикации про российских футболистов. Иванов восхищался голами Андрея Аршавина за любимый лондонский «Арсенал» и игрой Александра Головина в июне 2018-го за сборную России с Саудовской Аравией на чемпионате мира.
Пока Иванов провёл за национальную команду Суоми всего четыре матча. Для финского игрока он довольно поздно уехал за границу — в 25 лет. Да и в Вейккауслиге (финской элитной лиге) дебютировал только в 23 года. Осенью 2020-го «Хонка» из Эспоо продала центрального защитника польской «Варте». В этом сезоне Роберт сыграл за команду из Познани 24 матча и сделал одну голевую передачу. В первых турах не проходил в основу, но потом быстро завоевал место в стартовом составе. «Варта» финишировала на пятом месте в чемпионате, хотя всего год назад поднялась из второго дивизиона.
Возможно, в Финляндии
Когда я узнал, что УЕФА увеличил количество игроков в заявке до 26 человек, то понял, что у меня есть шанс попасть на Евро. В сборной Финляндии довольно возрастные центральные защитники. К тому же я провёл хороший сезон в чемпионате Польши.
Кажется, тренер Канерва готовит Роберта специально под рослых и мощных Артёма Дзюбу, бельгийца Ромелу Лукаку и датчанина Андреаса Корнелиуса. Ведь в сборной Финляндии нет других настолько высоких центральных защитников, как представитель «Варты». 197-сантиметровый Иванов против 196-сантиметрового Дзюбы — это будет битва гигантов! Если Русский Солдат выиграет дуэль у русского капитана, то сделает себе имя как минимум в России и наверняка получит предложения из РПЛ.
Анатолий Романов