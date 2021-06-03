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10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эксперты США предрекли сборной России по футболу провал на Евро-2020

Аналитики из американского инвестиционного банка Goldman Sachs предсказали итоги предстоящего чемпионата Европы.

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В соотвествии с вычислительной моделью банка, которую разработали экономисты Свен Яри Штейн и Кристианн Шнитткер, турнир выиграет сборная Бельгии. В финале она обыграет сборную Италии.

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В полуфинале Бельгия победит Португалию, а Италия — Испанию. На стадии четвертьфинала вылетят Дания и Англия.

В 1/8 финала Евро-2020 Англия выбьет Германию. Франция, которая выиграла ЧМ-2018 и вышла в финал прошлого Евро, в 1/8 проиграет Голландии.

При этом в своей группе Бельгия займет только второе место, пропустив вперед Данию. России предрекается относительный провал. В этой же группе она станет только третьей и наберет лишь одно очко в матче с Финляндией.

Для своих вычислений аналитики Goldman Sachs использовали систему ELO, были проанализированы около шести тысяч матчей, начиная с 1980 года. Кроме того, учитывалась историческая статистика, настоящая форма команд, результативность и другие факторы.

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