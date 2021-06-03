Самедов: «Не надо думать, что отсутствие Де Брейне поможет сборной России»

«Де Брейне — игрок мирового уровня, суперзвезда. Но сборная Бельгии настолько мощная, что они всегда найдут, кем заменить даже Де Брейне. Это будет непросто, но, поверьте, резервы у них фантастические.

Бельгия — один из главных фаворитов турнира. Поэтому не надо думать, что отсутствие Де Брейне нам поможет. В любом случае нужна полная концентрация. Каждый игрок должен сыграть на 101 процент, чтобы у нас получился удачный результат в этой игре. Ничья была бы отличным исходом», — приводит слова Самедова «Известия».