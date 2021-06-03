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11:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самедов: «Не надо думать, что отсутствие Де Брейне поможет сборной России»

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал травму бельгийского хавбека Кевина Де Брейне перед чемпионатом Европы-2020.

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Источник: AFP 2021

«Де Брейне — игрок мирового уровня, суперзвезда. Но сборная Бельгии настолько мощная, что они всегда найдут, кем заменить даже Де Брейне. Это будет непросто, но, поверьте, резервы у них фантастические.
Бельгия — один из главных фаворитов турнира. Поэтому не надо думать, что отсутствие Де Брейне нам поможет. В любом случае нужна полная концентрация. Каждый игрок должен сыграть на 101 процент, чтобы у нас получился удачный результат в этой игре. Ничья была бы отличным исходом», — приводит слова Самедова «Известия».

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Де Брейне получил травму глазницы в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), однако попал в окончательный список Бельгии на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В первом матче группового турнира Бельгия сыграет с Россией 12 июня.

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