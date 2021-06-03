Глава оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге не ожидает увеличения квоты заполняемости трибун

«Увеличения разрешенной заполняемости трибун на сегодняшний день мы не ожидаем. Это 50%. Честно говоря, что-то менять уже поздно, хотя теоретически это возможно. В основном это зависит от эпидемиологической ситуации. Пока это 50%», — заявил Сорокин журналистам.