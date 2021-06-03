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13:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге не ожидает увеличения квоты заполняемости трибун

Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин заявил, что он не ожидает увеличения квоты разрешенной заполняемости трибун.

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Источник: РИА "Новости"
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«Увеличения разрешенной заполняемости трибун на сегодняшний день мы не ожидаем. Это 50%. Честно говоря, что-то менять уже поздно, хотя теоретически это возможно. В основном это зависит от эпидемиологической ситуации. Пока это 50%», — заявил Сорокин журналистам.

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России на групповом этапе.

Губернатор города Александр Беглов во вторник заявил РИА Новости, что Роспотребнадзор согласовал 50-процентную заполняемость трибун на матчах ЕВРО-2020 в Петербурге.

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