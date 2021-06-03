Глава оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге не ожидает увеличения квоты заполняемости трибун
Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин заявил, что он не ожидает увеличения квоты разрешенной заполняемости трибун.
Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин заявил, что он не ожидает увеличения квоты разрешенной заполняемости трибун.
«Увеличения разрешенной заполняемости трибун на сегодняшний день мы не ожидаем. Это 50%. Честно говоря,
ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
Губернатор города Александр Беглов во вторник заявил РИА Новости, что Роспотребнадзор согласовал 50-процентную заполняемость трибун на матчах ЕВРО-2020 в Петербурге.