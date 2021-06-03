Сорокин: более 8 тысяч финских болельщиков собираются на ЕВРО в Петербург
Более восьми тысяч болельщиков из Финляндии собираются посетить матчи чемпионата Европы по футболу в
Более восьми тысяч болельщиков из Финляндии собираются посетить матчи чемпионата Европы по футболу в
ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
«Мы на сегодня запланировали общение с Футбольной ассоциацией Финляндии по поводу организации паромов в Петербург. Знаем, что к нам собираются более восьми тысяч болельщиков, может быть, даже больше. Договорились, что на
«Понимания по количеству иностранных болельщиков, которые приедут в Россию пока быть не может, потому что только вчера начались продажи на три дополнительных матча. Мы ждем у себя гостей из Словакии, Швеции и Польши. Сколько их будет, надо смотреть по продажам. В отличие от некоторых стран, делаем все, чтобы все иностранные болельщики попали в Россию», — отметил Сорокин.