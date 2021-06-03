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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Оздоев — об отказе Дании пускать россиян: наши, которые живут там, всё равно прорвутся

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал отказ Дании пускать российских болельщиков на матч предстоящего чемпионата Европы — 2020.

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Источник: РИА "Новости"

«Наши болельщики должны были поехать в Данию. Так же, как и другой болельщик поедет поддерживать свою сборную в нашу страну. Должны были всё-таки разрешить нашим приехать и поддержать команду.

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Мне тяжело судить, раз приняли такое решение… Без наших болельщиков всегда тяжелее, но мы всегда знаем, что они с нами, поддерживают нас и сидят у экранов. Наши, которые живут там и являются гражданами Евросоюза, всё равно прорвутся", — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм. РФС впоследствии попросил УЕФА договориться с Данией о допуске болельщиков из России на матч сборных, однако власти отказались делать исключение.

В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).

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