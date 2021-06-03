Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы

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Формат турнира: как будет проходить ЧЕ по футболу

В финальном турнире Евро-2020 примут участие 24 сборных, разбитых на шесть групп по четыре команды в каждой.

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Группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа С — Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

По итогам группового этапа 16 лучших сборных выходят в 1/8 финала и дальше выявляют победителя по олимпийской системе с выбыванием.

Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

Как определяются участники плей-офф

На групповом этапе каждая сборная проводит друг с другом по одному матчу. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборных из числа занявших третье место.

Если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели:

— количество набранных очков в матчах между ними;.

— разность мячей в матчах между ними;.

— количество забитых голов в матчах между ними;.

— разность мячей по итогам всех матчей в группе;.

— количество забитых голов по итогам всех матчей в группе;.

— количество побед по итогам всех матчей в группе;.

Футбол Евро-2020 Группа B, 16.06.2021, 16:00 Финляндия - Россия -

— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);.

— место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Если в последнем туре группового этапа встречаются две команды с одинаковым количеством очков и с одинаковым количеством забитых и пропущенных голов и матч завершается вничью, то пробивается серия пенальти (этот критерий не используется, если более двух команд набрали одинаковое количество очков).

Четыре лучшие команды из числа занявших третьи места в своих группах определяются по следующим критериям:

— количество очков;.

— разность мячей;.

— количество забитых голов;.

— количество побед;.

— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);.

— место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Как определяется победитель в матчах плей-офф

Если основное время в матче плей-офф (1/8 финала, ¼ финала, ½ финала, финал) завершается вничью, то назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый. Если победитель не определяется, то назначается серия пенальти.

Футбол Евро-2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

Евро-2020: составы и замены

Каждая сборная может заявить на турнир по 26 футболистов. Так поступили все сборные, кроме Испании, которая заявила 24 игрока.

До первого матча допускается неограниченное число замен в случае тяжелых травм или заболеваний футболистов (в том числе заболевание Covid-19 и случаи тесных контактов с заболевшими).

Вратарей можно менять перед каждым матчем в случае физической невозможности их выхода на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.

Замененного игрока нельзя вернуть в заявку.

При этом в заявку на каждый матч турнира входит максимум 23 футболиста, включая трех вратарей.

В финальном турнире Евро-2020 каждая команда может делать до пяти замен в ходе одного матча.