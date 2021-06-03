Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы
Правила турнира: как определяются участники
Правила турнира: как определяются участники
В финальном турнире Евро-2020 примут участие 24 сборных, разбитых на шесть групп по четыре команды в каждой.
Группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
Группа С — Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония.
Группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
Группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия.
Группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
По итогам группового этапа 16 лучших сборных выходят в 1/8 финала и дальше выявляют победителя по олимпийской системе с выбыванием.
На групповом этапе каждая сборная проводит друг с другом по одному матчу. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.
В
Если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели:
— количество набранных очков в матчах между ними;.
— разность мячей в матчах между ними;.
— количество забитых голов в матчах между ними;.
— разность мячей по итогам всех матчей в группе;.
— количество забитых голов по итогам всех матчей в группе;.
— количество побед по итогам всех матчей в группе;.
— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);.
— место в рейтинге по итогам отборочного турнира.
Если в последнем туре группового этапа встречаются две команды с одинаковым количеством очков и с одинаковым количеством забитых и пропущенных голов и матч завершается вничью, то пробивается серия пенальти (этот критерий не используется, если более двух команд набрали одинаковое количество очков).
Четыре лучшие команды из числа занявших третьи места в своих группах определяются по следующим критериям:
— количество очков;.
— разность мячей;.
— количество забитых голов;.
— количество побед;.
— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);.
— место в рейтинге по итогам отборочного турнира.
Если основное время в матче
Каждая сборная может заявить на турнир по 26 футболистов. Так поступили все сборные, кроме Испании, которая заявила 24 игрока.
До первого матча допускается неограниченное число замен в случае тяжелых травм или заболеваний футболистов (в том числе заболевание Covid-19 и случаи тесных контактов с заболевшими).
Вратарей можно менять перед каждым матчем в случае физической невозможности их выхода на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.
Замененного игрока нельзя вернуть в заявку.
При этом в заявку на каждый матч турнира входит максимум 23 футболиста, включая трех вратарей.
В финальном турнире Евро-2020 каждая команда может делать до пяти замен в ходе одного матча.
Евро-2020: гид по чемпионату Европы — ключевая информация о турнире летов 2021 года и расписание всех матчей по группам.