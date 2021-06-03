Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Швейцария
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
19:00
Андорра
Ирландия
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Молдавия
Футбол. Сборные
21:00
Украина
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Греция
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
Мавритания
Все события
Фоторепортажи
36Все стадионы Евро-2020
18Сборная России разгромила команду Беларуси
16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы

Правила турнира: как определяются участники плей-офф и другие важные вопросы.

Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Формат турнира: как будет проходить ЧЕ по футболу

В финальном турнире Евро-2020 примут участие 24 сборных, разбитых на шесть групп по четыре команды в каждой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа С — Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

По итогам группового этапа 16 лучших сборных выходят в 1/8 финала и дальше выявляют победителя по олимпийской системе с выбыванием.

Футбол

Евро-2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

Как определяются участники плей-офф

На групповом этапе каждая сборная проводит друг с другом по одному матчу. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборных из числа занявших третье место.

Если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели:

— количество набранных очков в матчах между ними;.

— разность мячей в матчах между ними;.

— количество забитых голов в матчах между ними;.

— разность мячей по итогам всех матчей в группе;.

— количество забитых голов по итогам всех матчей в группе;.

— количество побед по итогам всех матчей в группе;.

Футбол

Евро-2020
Группа B, 16.06.2021, 16:00

Финляндия-Россия-

— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);.

— место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Если в последнем туре группового этапа встречаются две команды с одинаковым количеством очков и с одинаковым количеством забитых и пропущенных голов и матч завершается вничью, то пробивается серия пенальти (этот критерий не используется, если более двух команд набрали одинаковое количество очков).

Четыре лучшие команды из числа занявших третьи места в своих группах определяются по следующим критериям:

— количество очков;.

— разность мячей;.

— количество забитых голов;.

— количество побед;.

— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка);.

— место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Как определяется победитель в матчах плей-офф

Если основное время в матче плей-офф (1/8 финала, ¼ финала, ½ финала, финал) завершается вничью, то назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый. Если победитель не определяется, то назначается серия пенальти.

Футбол

Евро-2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

Евро-2020: составы и замены

Каждая сборная может заявить на турнир по 26 футболистов. Так поступили все сборные, кроме Испании, которая заявила 24 игрока.

До первого матча допускается неограниченное число замен в случае тяжелых травм или заболеваний футболистов (в том числе заболевание Covid-19 и случаи тесных контактов с заболевшими).

Вратарей можно менять перед каждым матчем в случае физической невозможности их выхода на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.

Замененного игрока нельзя вернуть в заявку.

При этом в заявку на каждый матч турнира входит максимум 23 футболиста, включая трех вратарей.

В финальном турнире Евро-2020 каждая команда может делать до пяти замен в ходе одного матча.

Евро-2020: гид по чемпионату Европы — ключевая информация о турнире летов 2021 года и расписание всех матчей по группам.

Читайте также
 Германия и Латвия могут отменить суперматч Россия — Канада: последние расклады перед плей-офф чемпионата мира
Ты же мать. Как спортсменки выглядят после рождения детей
Мы не можем обыграть Канаду на ЧМ 10 лет. Когда, если не сейчас?
Эксперты из США предрекли сборной России провал на Евро-2020
Бобровский против Канады — это риск. Но другого варианта уже нет
Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл на «Ролан Гаррос»
Оздоев об отказе Дании пускать россиян: наши все равно прорвутся
Первая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы
Тренер Канады: Надеюсь, россияне не проявят к нам уважения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь