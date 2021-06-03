Телеканал «Матч ТВ» покажет 17 матчей чемпионата Европы по футболу в прямом эфире

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Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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«Право распределения матчей находится на стороне правообладателя. Мы, как покупатель, принимаем правила игры собственника прав. Распределение игр правообладателем является той данностью, на основе которой мы выстраиваем нашу программную сетку на период Евро. При этом мы со своей стороны сделали максимум: построили целую студию, заранее сверстали планы по обвязкам трансляций и производству околоспортивного контента», — сказала Канделаки.

Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

«17 матчей Евро мы покажем в прямом эфире, так же как и другие вещатели. С учетом повторов игр, показанных другими телеканалами, на “Матч ТВ” будут в итоге показаны все матчи Евро-2020, уже с нашими комментаторами. Все, что будет происходить до, после, вокруг каждого из матчей мы осветим на самом высоком уровне, а наши корреспонденты всегда будут находится на месте событий: в каждый из 11 городов, принимающих Евро, мы направляем группу репортеров. “Матч ТВ” без сомнения будет самой гостеприимной принимающей стороной Евро-2020 в нашей стране», — добавила она.