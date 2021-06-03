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21:10 (мск), источник: Sport24

Вратарю сборной Украины Пятову первую зарплату дали сахаром и водкой

Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов вспомнил времена, когда выступал в составе аматорской команды «Артемида».

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Источник: РИА "Новости"

«Когда играл в любительской “Артемиде”, то первую зарплату мне дали сахаром и водкой. Администратор потом все это продавал, а деньги пошли в семью», — цитирует Пятова пресс-служба сборной в программке к матчу Украина — Северная Ирландия.

Сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020, где ее соперниками по группе станут голландцы, македонцы и австрийцы.

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