Кейн: Если я завершу карьеру без титула со сборной Англии, это будет провалом

«Мой отец родился в 1964 году, то есть ему было два года, когда Англия выиграла чемпионат мира. Вот о каком сроке мы говорим, и мы должны исправить это. Если я закончу футбольную карьеру без большого титула со сборной Англии, я буду считать это провалом. Мы знаем, что по-прежнему прогрессируем, нам еще есть над чем работать, но такая у нас задача. Думаю, мы на это способны. Я знаю своих товарищей по команде и чувствую, что мы готовы ко всему», — цитирует Кейна Evening Standard.