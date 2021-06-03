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21:48 (мск), источник: Sport24

Кейн: Если я завершу карьеру без титула со сборной Англии, это будет провалом

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

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Источник: AP 2021

«Мой отец родился в 1964 году, то есть ему было два года, когда Англия выиграла чемпионат мира. Вот о каком сроке мы говорим, и мы должны исправить это. Если я закончу футбольную карьеру без большого титула со сборной Англии, я буду считать это провалом. Мы знаем, что по-прежнему прогрессируем, нам еще есть над чем работать, но такая у нас задача. Думаю, мы на это способны. Я знаю своих товарищей по команде и чувствую, что мы готовы ко всему», — цитирует Кейна Evening Standard.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в группе D с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.

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