Кейн: Если я завершу карьеру без титула со сборной Англии, это будет провалом
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от чемпионата Европы.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от чемпионата Европы.
«Мой отец родился в 1964 году, то есть ему было два года, когда Англия выиграла чемпионат мира. Вот о каком сроке мы говорим, и мы должны исправить это. Если я закончу футбольную карьеру без большого титула со сборной Англии, я буду считать это провалом. Мы знаем, что
Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в группе D с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.