Аналитики оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020
Статистический портал Opta совместно с аналитической компанией The Analyst оценили шансы участников чемпионата Европы выиграть турнир.
Статистический портал Opta совместно с аналитической компанией The Analyst оценили шансы участников чемпионата Европы выиграть турнир.
По мнению аналитиков, главным фаворитом Евро-2020 является сборная Франции, вероятность успеха которой оценивается в 20,5%.
На втором месте соперник сборной России по группе Бельгия (15.7%), далее идут Испания (11.3%) и Германия (9.6%).
Шансы сборной России на итоговую победу оцениваются в 1%. Ниже только у Польши, Украины, Уэльса, Турции, Чехии, Австрии, Финляндии, Венгрии, Шотландии, Словакии и Северной Македонии.
Кроме Бельгии, на групповом турнире Россия сыграет против Дании и Финляндии.