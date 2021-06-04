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13:44 (мск), источник: Sport24

Аналитики оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020

Статистический портал Opta совместно с аналитической компанией The Analyst оценили шансы участников чемпионата Европы выиграть турнир.

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Источник: Sport24
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По мнению аналитиков, главным фаворитом Евро-2020 является сборная Франции, вероятность успеха которой оценивается в 20,5%.

На втором месте соперник сборной России по группе Бельгия (15.7%), далее идут Испания (11.3%) и Германия (9.6%).

Шансы сборной России на итоговую победу оцениваются в 1%. Ниже только у Польши, Украины, Уэльса, Турции, Чехии, Австрии, Финляндии, Венгрии, Шотландии, Словакии и Северной Македонии.

Кроме Бельгии, на групповом турнире Россия сыграет против Дании и Финляндии.

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