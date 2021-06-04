«Киркоров пожелал нам удачи». Черчесов — о матче с болгарами, травме Де Брейне и совместимости Головина с Миранчуком

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед товарищеской встречей с командой Болгарии.

«Черышев и Марио в строю, тренируются с командой»

— Станислав Саламович, подведите промежуточные итоги сборов и матча с Польшей.

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— Всю программу мы выполняем. Ни на одном сборе не бывает, что игроки тренируются полностью. У кого-то проблемы больше, у кого-то — меньше. Мы даем им паузу. Черышев и Марио уже в строю, три дня тренируются с командой. Посмотрим их состояние, готовы ли они к игре или нет.

Игра с Польшей дала пищу для размышлений как нам, так и игрокам. Они друг друга почувствовали, давно не встречались. Понятно, хотелось выиграть, но мы довольны отношением футболистов к игре. А игровые моменты будем поправлять.

— Сборная играла в схеме с тремя центральными защитниками. Есть ли понимание по базовой модели игры на Евро?

— Понимание есть. Мы отрабатываем различные. Понятно, что в четыре защитника мы играли больше, и нам это привычнее. Мы меньше времени этому уделяем. Но у нас конкретные соперники. Наша задача — подвести команду в том состоянии, чтобы мы были конкурентоспособны. Пока мы не распыляемся.

— Почему в игре с Польшей вы поменяли Шунина на Сафонова? Дадите ли время Дюпину? И какой в целом видите вратарскую линию?

— Шунин, Сафонов и Дюпин — они в заявке. Мы готовимся к Евро, и в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму, он готов. На прошлых сборах у него была усталость, он заболел ковидом. А сейчас каждому игроку надо быть готовым к играм, поэтому мы дали ему возможность сыграть с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены. Шунин — номер один и готовится к турниру.

«Надеемся, что Де Брейне сыграет против нас на Евро-2020»

— Оцените совместимость Головина и Миранчука.

Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

— Жалко, что у нас времени часто нет. Саша у нас вообще полтора года не был в сборной. Миранчук тоже пропустил. И то время, которое мы здесь, используем для того, чтобы совместить двух игроков. Они многое умеют впереди, показывают нестандартные вещи. Другой вопрос, как нам распределить роли, чтобы они оба выглядели качественно. Это как наша хорошая головная боль, так и игроков, которые должны побольше друг с другом коммуницировать.

— Оздоев накануне сказал: ему жаль, что сломался Де Брейне. Какие выводы вы сделали по игре Бельгии против Греции без своего лидера?

— Когда слышишь и читаешь, что мы обрадовались, — боже упаси! Это наш коллега, хороший футболист. И на ЧМ-2018, когда сломался Салах, мы тоже говорили, что нам жалко. Де Брейне — отличный игрок, который украсит Евро. Надеемся, что он поправится и сыграет против нас. Игру Бельгии с Грецией я не видел, мы ее потом посмотрим. Пока мы готовимся к конкретному матчу с Болгарией.

— Насколько Фернандес и Черышев готовы к матчу?

— Они уже несколько дней тренируются, вчера и сегодня провели полностью тренировку. Оценим их работу, врачи нам скажут, насколько они готовы. От этого будем исходить. Каждому игроку надо готовиться, и если будет возможность, мы дадим им сыграть. Желание с возможностью иногда расходятся. Может, один из них появится завтра в матче.

«Пообщались в номере с Киркоровым, он пожелал нам удачи»

— Есть ли понимание, что после неудачи хоккейной сборной на вашу команду возлагают дополнительную ответственность?

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— Телевизор был включен, но у нас своя работа шла. Одним глазом смотрел. Понятно, что на таком уровне любой момент решает судьбу матча и турнира. Наша «Красная машина» много радости нам доставляла. А неудачи — шаг назад, два вперед. Мы за них болели. Теперь мы вступаем в свои соревнования и должны дать максимум.

— В расположении сборной побывал Киркоров. Как прошла встреча?