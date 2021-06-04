Слуцкий будет работать комментатором на чемпионате Европы

По информации источника, специалист получил предложение от Первого канала. Сообщается, что он может прокомментировать матч открытия турнира между Турцией и Италией, а также одну из игр плей-офф. Речь идет либо о четвертьфинальной встрече, либо о полуфинале. Комментарий будет парным.