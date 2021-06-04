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21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий будет работать комментатором на чемпионате Европы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментирует несколько матчей чемпионата Европы, сообщает «РБ Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, специалист получил предложение от Первого канала. Сообщается, что он может прокомментировать матч открытия турнира между Турцией и Италией, а также одну из игр плей-офф. Речь идет либо о четвертьфинальной встрече, либо о полуфинале. Комментарий будет парным.

Слуцкий уже работал в качестве комментатора во время чемпионата мира-2018 в России.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

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