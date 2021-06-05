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11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бэйл объявит об окончании карьеры после Евро-2020

Форвард «Реала» Гарет Бэйл объявит об окончании игровой карьеры после чемпионата Европы-2020, сообщает Marca.

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Источник: AFP 2021

По сведениям источника, сейчас 31-летний валлиец пытается рассторгнуть контракт с мадридцами, который действует до лета 2022 года. При этом клуб не против досрочного завершения соглашения, что позволит «сливочным» сэкономить 22 миллионов евро.

Сам Бэйл заявил, что сообщит о своем будущем после Евро. Агент игрока назвал новости о завершении карьеры бредом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне Бэйл выступал на правах аренды в «Тоттенхэме» и забил 11 голов в 20 матчах АПЛ, а также отдал 2 результативные передачи.

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