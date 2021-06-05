На матчи Евро-2020 в Риме будут пускать только болельщиков с ковид-сертификатом

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Как указывается на сайте федерации, сертификаты о вакцинации и перенесенном заболевании должны быть выданы медицинскими органами Италии, тогда как справка об отрицательном результате теста на коронавирус (ПЦР или по экспресс-технологии) может быть на итальянском или английском языках. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до мероприятия. Сертификат вакцинации принимается с 15-го дня после получения первой дозы прививки.

Как указали корр. ТАСС в федерации, на стадион будут допущены 15 948 человек, включая иностранцев, при наличии указанных документов. «Для данной вместимости было принято специальное правительственное распоряжение, поскольку с 1 июня в Италии допускаются до тысячи зрителей на состязания на открытом воздухе», — пояснили в федерации. Места на стадионе будут именные.

До тысячи человек, также по регистрации, будут допускаться в «Футбольную деревню», которая расположится на Народной площади (Пьяцца дель Пополо). Там же будет установлен большой экран, где будут демонстрироваться все матчи первенства. «Другая фанатская зона откроется на проспекте Императорских форумов, где матчи на большом экране будут демонстрироваться только в дни римских встреч — 11, 16, 20 июня и 3 июля», — уточнили в федерации.