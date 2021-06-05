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13:45 (мск), источник: ТАСС

На матчи Евро-2020 в Риме будут пускать только болельщиков с ковид-сертификатом

РИМ, 5 июня. /ТАСС/. Болельщики на матчах чемпионата Европы на Олимпийском стадионе в Риме должны помимо билета и документа, удостоверяющего личность, представить один из трех сертификатов: о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном результате теста на инфекцию. О данных правилах сообщили в субботу организаторы из Итальянской федерации футбола (FIGC).

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Как указывается на сайте федерации, сертификаты о вакцинации и перенесенном заболевании должны быть выданы медицинскими органами Италии, тогда как справка об отрицательном результате теста на коронавирус (ПЦР или по экспресс-технологии) может быть на итальянском или английском языках. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до мероприятия. Сертификат вакцинации принимается с 15-го дня после получения первой дозы прививки.

Как указали корр. ТАСС в федерации, на стадион будут допущены 15 948 человек, включая иностранцев, при наличии указанных документов. «Для данной вместимости было принято специальное правительственное распоряжение, поскольку с 1 июня в Италии допускаются до тысячи зрителей на состязания на открытом воздухе», — пояснили в федерации. Места на стадионе будут именные.

До тысячи человек, также по регистрации, будут допускаться в «Футбольную деревню», которая расположится на Народной площади (Пьяцца дель Пополо). Там же будет установлен большой экран, где будут демонстрироваться все матчи первенства. «Другая фанатская зона откроется на проспекте Императорских форумов, где матчи на большом экране будут демонстрироваться только в дни римских встреч — 11, 16, 20 июня и 3 июля», — уточнили в федерации.

Кроме того, на террасе Пинчо над Народной площадью разместится пресс-центр. Евро-2020 был перенесен на год из-за пандемии и стартует 11 июня в Риме встречей сборных Италии и Турции.

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