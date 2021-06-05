Де Брейне перенес операцию на глазнице. Участие бельгийца в матче с Россией под вопросом

Де Брейне получил переломы носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) в столкновении с защитником синих Антонио Рюдигером.

Были опасения, что травма может помешать участию игрока в чемпионате Европы, но главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что операция прошла успешно. Мартинес даже предположил, что Де Брейне сможет играть без маски, хотя, вероятно, пропустит стартовый матч против России.

«Посмотрев на снимки, врачи решили, что Кевину нужна небольшая операция. Она прошла сегодня утром и прошла хорошо. Кевин присоединится к общей группе в понедельник и будет с нами на Евро.

Это было необходимое вмешательство, чтобы сохранить структуру глазницы в долгосрочной перспективе.

Это не та операция, что требует длительного восстановления, она была просто для того, чтобы убедиться, что в дальнейшем не возникнет проблем. Операция длилась всего 20 минут, и врачи очень довольны ее результатом. Решение было принято в согласии с «Манчестер Сити».