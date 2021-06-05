Де Брейне перенес операцию на глазнице. Участие бельгийца в матче с Россией под вопросом
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне перенес небольшую операцию на глазнице и будет готов к Евро-2020.
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне перенес небольшую операцию на глазнице и будет готов к Евро-2020.
Де Брейне получил переломы носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) в столкновении с защитником синих Антонио Рюдигером.
Были опасения, что травма может помешать участию игрока в чемпионате Европы, но главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что операция прошла успешно. Мартинес даже предположил, что Де Брейне сможет играть без маски, хотя, вероятно, пропустит стартовый матч против России.
«Посмотрев на снимки, врачи решили, что Кевину нужна небольшая операция. Она прошла сегодня утром и прошла хорошо. Кевин присоединится к общей группе в понедельник и будет с нами на Евро.
Это не та операция, что требует длительного восстановления, она была просто для того, чтобы убедиться, что в дальнейшем не возникнет проблем. Операция длилась всего 20 минут, и врачи очень довольны ее результатом. Решение было принято в согласии с «Манчестер Сити».
У Кевина все хорошо. Он в хорошем настроении и не может дождаться, чтобы присоединиться к нам на поле в понедельник. Это не та операция, которая мешает вам вернуться к активности или требует длительного времени для восстановления, на самом деле все наоборот. Он даже, скорее всего, будет играть без защиты, — цитирует Мартинеса The Mirror.