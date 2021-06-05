Манчини пришел на руины и построил очень крутую сборную Италии. Она теневой фаворит Евро-2020
«Скуадра адзурра» готова пошуметь этим летом.
«Скуадра адзурра» готова пошуметь этим летом.
Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.
Роберто Манчини — лучший математик в Италии со времен Пифагора, который прибыл на Апеннины в 530 году до нашей эры, чтобы разъяснять свою теорему. 56-летний тренер возглавил «Скуадру адзурру» вскоре после катастрофического провала — команда, которой руководил Джан Пьеро Вентура, не смогла отобраться на ЧМ-2018 в России. И теперь у Манчини самый высокий процент побед среди всех тренеров, работавших в сборной, — 70%.
«Я еще в мае 2018-го был уверен, что мы сможем вернуться, потому что в нас никто не верил», — говорит он.
Манчини оказался прав. При нем Италия одержала победы в 21 матче из 30, включая 10 побед в отборочном турнире к Евро-2020. Беспроигрышная серия «Скуадры адзурры» составляет 25 матчей — до исторического рекорда, установленного еще в 1930-е годы при легендарном Витторио Поццо, осталось всего пять игр.
Однако только Евро-2020 покажет, вернулась ли Италия на самом деле или все это просто мираж. Во время своей победной серии «Скуадра адзурра» сыграла только три матча против команд, входящих в топ-20 рейтинга ФИФА. В квалификации на Евро-2020 итальянцам досталась довольно легкая группа — Финляндия, Греция, Босния, Армения, Лихтенштейн.
Нынешняя сборная Италии — хороший микс молодых и опытных игроков.
«Я рад быть частью этой команды. У нас большие амбиции, и мы хотим выиграть Евро», — заявлял Барелла.
«Наша внутрикомандная химия — просто волшебная», — подтверждает капитан итальянцев Джорджо Кьеллини.
У Манчини получилось найти баланс между классным атакующим футболом и надежностью в обороне. Италия не пропускала в шести матчах кряду — с ноября 2020-го и по март 2021-го. В итоге с тренером продлили контракт до 2026 года.
По ходу отборочного турнира Манчини доводил до ума расстановку 4−3−3. Итальянцы стремятся играть с высокой линией обороны и контролировать пространство. Жоржинью и Марко Верратти отвечают за контроль мяча в центре поля, а Никола Барелла — это мотор, сердце и легкие полузащиты.
При этом Манчини использует гибридную схему. При владении мячом «Скуадра адзурра» перестраивается на 3−2−5. Правый нападающий и левый защитник — обычно это Федерико Кьеза и Эмерсон — располагаются как можно шире, а Барелла помогает центрфорварду и смещающемуся с левого края в штрафную Лоренцо Инсинье.
Главная проблема — недостаток опыта. Большинство футболистов еще не проходили проверку в матчах на действительно
В Манчини уживаются два разных человека. Он был невероятно талантливым футболистом, но при этом довольно тяжелой личностью и не признавал никаких компромиссов. Однако в последние несколько лет Манчо как будто поймал дзен. «Я просто стал старше», — говорит он.
Однако такие изменения могут быть связаны и с увлечением Манчини католицизмом. Он часто посещает популярный у паломников монастырь в боснийском городе Междугорье.
При этом Манчини — одна из икон стиля в Италии.
В этой сборной Италии определенно не хватает суперзвезд. Однако Джанлуиджи Доннарумма готов подхватить падающее знамя. Никто не сомневается в его классе — рост, реакция и богатейший, несмотря на 22 года, опыт. Однако его отношения с итальянскими болельщиками варьируются от обожания до ненависти — все
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Если Италия будет выступать хорошо, то готовьтесь услышать «По, по, по, по, по, по, по» на мотив хита Seven Nation Army группы White Stripes. 15 лет назад на победном ЧМ-2006 это стало неофициальным гимном итальянских фанатов, при том что никто не знал слов. Прошли годы, но эта песня все еще остается символом побед «Скуадры адзурры».
«Basta costruzione dal basso: spazziamo!» — «Хватит катать мяч сзади, бей вперед!».
«Metti a Berardi!» — «Выпустите Берарди!» (Говорится на южноитальянском диалекте, фраза родилась в 2004 году, когда фанаты говорили: «Выпустите Кассано!» — а затем менялись только фамилии.).
В июне прошлого года Леонардо Бонуччи и его жена Мартина купили и лично развезли 19 тысяч масок в 19 госпиталей в Турине. Кроме того, защитник купил два портативных аппарата для УЗИ и 50 специальных масок, которые также передал в больницы.