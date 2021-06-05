Манчини пришел на руины и построил очень крутую сборную Италии. Она теневой фаворит Евро-2020

Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда

Роберто Манчини — лучший математик в Италии со времен Пифагора, который прибыл на Апеннины в 530 году до нашей эры, чтобы разъяснять свою теорему. 56-летний тренер возглавил «Скуадру адзурру» вскоре после катастрофического провала — команда, которой руководил Джан Пьеро Вентура, не смогла отобраться на ЧМ-2018 в России. И теперь у Манчини самый высокий процент побед среди всех тренеров, работавших в сборной, — 70%.

«Я еще в мае 2018-го был уверен, что мы сможем вернуться, потому что в нас никто не верил», — говорит он.

Манчини оказался прав. При нем Италия одержала победы в 21 матче из 30, включая 10 побед в отборочном турнире к Евро-2020. Беспроигрышная серия «Скуадры адзурры» составляет 25 матчей — до исторического рекорда, установленного еще в 1930-е годы при легендарном Витторио Поццо, осталось всего пять игр.

Однако только Евро-2020 покажет, вернулась ли Италия на самом деле или все это просто мираж. Во время своей победной серии «Скуадра адзурра» сыграла только три матча против команд, входящих в топ-20 рейтинга ФИФА. В квалификации на Евро-2020 итальянцам досталась довольно легкая группа — Финляндия, Греция, Босния, Армения, Лихтенштейн.

Нынешняя сборная Италии — хороший микс молодых и опытных игроков.

«Я рад быть частью этой команды. У нас большие амбиции, и мы хотим выиграть Евро», — заявлял Барелла.

«Наша внутрикомандная химия — просто волшебная», — подтверждает капитан итальянцев Джорджо Кьеллини.

У Манчини получилось найти баланс между классным атакующим футболом и надежностью в обороне. Италия не пропускала в шести матчах кряду — с ноября 2020-го и по март 2021-го. В итоге с тренером продлили контракт до 2026 года.

Тактика

По ходу отборочного турнира Манчини доводил до ума расстановку 4−3−3. Итальянцы стремятся играть с высокой линией обороны и контролировать пространство. Жоржинью и Марко Верратти отвечают за контроль мяча в центре поля, а Никола Барелла — это мотор, сердце и легкие полузащиты.

При этом Манчини использует гибридную схему. При владении мячом «Скуадра адзурра» перестраивается на 3−2−5. Правый нападающий и левый защитник — обычно это Федерико Кьеза и Эмерсон — располагаются как можно шире, а Барелла помогает центрфорварду и смещающемуся с левого края в штрафную Лоренцо Инсинье.

Главная проблема — недостаток опыта. Большинство футболистов еще не проходили проверку в матчах на действительно топ-уровне. Манчини нужно рассчитывать на энтузиазм футболистов и на то, что Чиро Иммобиле и Андреа Белотти в ближайший месяц будут в лучшей форме в их жизни. Если у Италии будет сильная «девятка», то Манчини может даже помечтать о поездке на «Уэмбли». Туда, где в качестве футболистов он в составе «Сампдории» проиграл в 1992-м финал Лиги чемпионов «Барселоне». Теперь круг может замкнуться.

Тренер

В Манчини уживаются два разных человека. Он был невероятно талантливым футболистом, но при этом довольно тяжелой личностью и не признавал никаких компромиссов. Однако в последние несколько лет Манчо как будто поймал дзен. «Я просто стал старше», — говорит он.

Однако такие изменения могут быть связаны и с увлечением Манчини католицизмом. Он часто посещает популярный у паломников монастырь в боснийском городе Междугорье.

При этом Манчини — одна из икон стиля в Италии. Когда-то он сам разработал дизайн одного из комплектов формы в «Сампдории», а будучи тренером, ввел в моду большие шарфы. А сейчас тренер сильно увлекается паделем — похожая на теннис игра, где также используется ракетка.

Герой

В этой сборной Италии определенно не хватает суперзвезд. Однако Джанлуиджи Доннарумма готов подхватить падающее знамя. Никто не сомневается в его классе — рост, реакция и богатейший, несмотря на 22 года, опыт. Однако его отношения с итальянскими болельщиками варьируются от обожания до ненависти — все из-за долгих споров о новом контракте с «Миланом», откуда Доннарумма по окончании сезона все же ушел.

Год назад о Мануэле Локателли никто не знал. В августе 2020-го он получил первый вызов в «Скуадру адзурру», а в сентябре впечатляюще дебютировал в матче с Голландией в Лиге наций. 23-летний полузащитник провел впечатляющий сезон за «Сассуоло», готовится перейти в топ-клуб, но до этого собирается навести шороху в составе сборной.

Что поют фанаты

Если Италия будет выступать хорошо, то готовьтесь услышать «По, по, по, по, по, по, по» на мотив хита Seven Nation Army группы White Stripes. 15 лет назад на победном ЧМ-2006 это стало неофициальным гимном итальянских фанатов, при том что никто не знал слов. Прошли годы, но эта песня все еще остается символом побед «Скуадры адзурры».

Фразы, популярные у болельщиков

«Basta costruzione dal basso: spazziamo!» — «Хватит катать мяч сзади, бей вперед!».

«Metti a Berardi!» — «Выпустите Берарди!» (Говорится на южноитальянском диалекте, фраза родилась в 2004 году, когда фанаты говорили: «Выпустите Кассано!» — а затем менялись только фамилии.).

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