Франк де Бур попросил ван Дейка отправиться на Евро-2020 вместе со сборной Голландии
Защитник Вирджил ван Дейк отправится на чемпионат Европы в качестве неофициального члена тренерского штаба сборной Голландии.
Защитник Вирджил ван Дейк отправится на чемпионат Европы в качестве неофициального члена тренерского штаба сборной Голландии.
Об этом сообщил главный тренер национальной команды Франк де Бур.
Напомним, ван Дейк продолжает восстановление после травмы крестообразной связки колена, которая не позволит ему выступить на Евро-2020.
«Вирджил очень важен для этой команды и в последние годы стал большим источником мотивации для ребят. Команде нравится его присутствие», — цитирует де Бура Mirror.
Напомним, сборная Голландии выступит на Евро-2020 в группе С, где сыграет с командами Украины, Австрии и Северной Македонии.