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20:17 (мск), источник: Sport24

Франк де Бур попросил ван Дейка отправиться на Евро-2020 вместе со сборной Голландии

Защитник Вирджил ван Дейк отправится на чемпионат Европы в качестве неофициального члена тренерского штаба сборной Голландии.

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Источник: AP 2021

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Франк де Бур.

Напомним, ван Дейк продолжает восстановление после травмы крестообразной связки колена, которая не позволит ему выступить на Евро-2020.

«Вирджил очень важен для этой команды и в последние годы стал большим источником мотивации для ребят. Команде нравится его присутствие», — цитирует де Бура Mirror.

Напомним, сборная Голландии выступит на Евро-2020 в группе С, где сыграет с командами Украины, Австрии и Северной Македонии.

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