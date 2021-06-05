Франк де Бур попросил ван Дейка отправиться на Евро-2020 вместе со сборной Голландии

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Франк де Бур.

Напомним, ван Дейк продолжает восстановление после травмы крестообразной связки колена, которая не позволит ему выступить на Евро-2020.

«Вирджил очень важен для этой команды и в последние годы стал большим источником мотивации для ребят. Команде нравится его присутствие», — цитирует де Бура Mirror.