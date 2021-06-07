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12:08 (мск), источник: Sport24

Агент Варга рассказал об интересе к Черчесову со стороны английских клубов

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о перспективах главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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Источник: Sport24
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«Я гарантирую на сто процентов, что он делает максимум для удачного выступления сборной. Будет ли результат? Нужно ли дальше продолжать с ним? Захочет ли он сам дальше продолжать в сборной? Никто не знает. Но могу сказать, что после чемпионата мира Черчесов вошел в пятерку лучших тренеров турнира.

Моя компания представляет Станислава, и могу сказать, что к нему был реальный интерес от английских клубов. Поэтому на вопрос о том, надо ли ему разводиться со сборной, можно ответить только после глубокого обоюдного анализа. Однако пять лет в сборной — это большой срок, наверное, и ему тоже немного не хватает ежедневного творческого процесса. Хотя он эту работу действительно воспринимает как служение Родине и останется с командой до тех пор, пока понимает, что может приносить пользу. Даже если последует предложение от “Тоттенхэма”, он сборную не бросит», — цитирует Варгу РБ Спорт.

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