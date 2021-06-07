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11:13 (мск), источник: ТАСС

УЕФА согласовал форму сборной Украины с националистическим лозунгом для участия в Евро

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!» Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

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На форме также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — говорится в сообщении.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины попала в группу C вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Украинцы могут сыграть в Санкт-Петербурге в четвертьфинальном матче 2 июля только в случае, если команды, занявшие третье место в группах C, D, E и F, выйдут в 1/8 финала, и команда Украины одержит победу на первой стадии плей-офф. ТАСС направил запрос в УЕФА, будет ли изменена сетка плей-офф после группового этапа в случае потенциального попадания сборной Украины в четвертьфинал в Санкт-Петербурге.

Команда
Украина

Возглас «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» весной 1941 года был принят в качестве приветствия у членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. 11 октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии этого приветствия.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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