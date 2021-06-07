Арсен Венгер назвал главного фаворита Евро-2020

«Франция — суперфаворит. Это слово даже недостаточно описывает эту команду. Французы — действующие чемпионы мира. У этой сборной в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру. Ещё Дембеле. Это я половину ещё не назвал.



У Дидье Дешама на скамейке 11 игроков, которые могли бы играть в любой стране мира. Франция — чемпион, а команда ещё даже не достигла пика», — приводит слова Венгера Sky Sports.