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12:45 (мск), источник: ТАСС

Футболист Кудряшов не принял участия в тренировке сборной России перед Евро

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Защитник Федор Кудряшов пропустил тренировку сборной России по футболу на базе в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Футболист занимается в тренажерном зале по индивидуальной программе. Кудряшов получил травму на разминке перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии, который прошел 5 июня. Российские футболисты одержали победу со счетом 1:0, у защитника было диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра. Также во время той встречи был заменен полузащитник Дмитрий Баринов, но он тренируется в общей группе.

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Футбол

Евро-2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

Тренерский штаб сборной России со Станиславом Черчесовым 2 июня утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы.

С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитники казанского «Рубина» Илья Самошников и московского «Динамо» Роман Евгеньев, а также голкипер «Зенита» Андрей Лунев. Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки. Самошников тренируется по индивидуальной программе, футболист из-за повреждения пропустил товарищеские встречи с командами Польши (1:1) и Болгарии (1:0).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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