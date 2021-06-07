Футболист Кудряшов не принял участия в тренировке сборной России перед Евро

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Футболист занимается в тренажерном зале по индивидуальной программе. Кудряшов получил травму на разминке перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии, который прошел 5 июня. Российские футболисты одержали победу со счетом 1:0, у защитника было диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра. Также во время той встречи был заменен полузащитник Дмитрий Баринов, но он тренируется в общей группе.

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Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

Тренерский штаб сборной России со Станиславом Черчесовым 2 июня утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы.

С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитники казанского «Рубина» Илья Самошников и московского «Динамо» Роман Евгеньев, а также голкипер «Зенита» Андрей Лунев. Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки. Самошников тренируется по индивидуальной программе, футболист из-за повреждения пропустил товарищеские встречи с командами Польши (1:1) и Болгарии (1:0).