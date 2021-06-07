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15:12 (мск), источник: Матч ТВ

Кот Дмитрия Губерниева Рыжик станет предсказателем матчей Евро-2020

Четвероногий друг и питомец комментатора и ведущего «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева станет главным прогнозистом чемпионата Европы-2020. Рыжик будет работать над предсказаниями итогов матчей сборной России.

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Источник: Instagram кота Дмитрия Губерниева
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— Кота зовут Рыжик или Буська. Сколько ему лет — никто не знает, примерно 8−10. Мы его подобрали на улице пять лет назад. Известен тем, что ведет свой инстаграм guber_cat и очень громко как трактор урчит. Ни один кот в мире так, как наш кот, не урчит. Любит спать, есть и урчать. Весь в меня, — рассказал о своем коте Губерниев.

12 июня команда Станислава Черчесова начнет свой путь на Евро матчем против Бельгии. 16-го числа россияне сыграют против Финляндии, а 21-го — против Дании. Если наша сборная успешно выступит в группе В, то дальше Рыжик будет работать над предсказаниями результатов матчей России в плей-офф. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

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