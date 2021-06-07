Кот Дмитрия Губерниева Рыжик станет предсказателем матчей Евро-2020

— Кота зовут Рыжик или Буська. Сколько ему лет — никто не знает, примерно 8−10. Мы его подобрали на улице пять лет назад. Известен тем, что ведет свой инстаграм guber_cat и очень громко как трактор урчит. Ни один кот в мире так, как наш кот, не урчит. Любит спать, есть и урчать. Весь в меня, — рассказал о своем коте Губерниев.