Кот Дмитрия Губерниева Рыжик станет предсказателем матчей Евро-2020

— Кота зовут Рыжик или Буська. Сколько ему лет — никто не знает, примерно 8−10. Мы его подобрали на улице пять лет назад. Известен тем, что ведет свой инстаграм guber_cat и очень громко как трактор урчит. Ни один кот в мире так, как наш кот, не урчит. Любит спать, есть и урчать. Весь в меня, — рассказал о своем коте Губерниев.
12 июня команда Станислава Черчесова начнет свой путь на Евро матчем против Бельгии. 16-го числа россияне сыграют против Финляндии, а 21-го — против Дании. Если наша сборная успешно выступит в группе В, то дальше Рыжик будет работать над предсказаниями результатов матчей России в плей-офф. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.