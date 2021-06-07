Сборная Финляндии по футболу отправилась на поезде в Санкт-Петербург для участия в Евро

«Сборная сейчас находится в пути, поезд отправился около 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Команду перевозят на собственном поезде без лишних контактов. Даже работающий на поезде персонал не будет посещать вагон, в котором находятся игроки. От российских властей получено разрешение на дополнительную остановку в Репино, чтобы игроки с максимальным удобством добрались до базы», — отметили в VR.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abdb8a90732f2346e03" data-vnd="9abdb8a90732f2346e03" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abdb8a90732f2346e03" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Обычно поезда из Финляндии не делают остановок в Репине и других пунктах на территории Петербурга, когда едут из Хельсинки.

Футбол Евро-2020 Группа B, 16.06.2021, 16:00 Финляндия - Россия -

Во время Евро сборная Финляндии будет готовиться на базе в Зеленогорске в Курортном районе Санкт-Петербурга. На групповом этапе финны сыграют в Санкт-Петербурге 16 июня в матче с командой России, 21 июня — с бельгийцами.

Ранее VR сообщила, что не планирует использовать поезда «Аллегро» по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки во время чемпионата Европы. Такое решение там обосновали тем, что пункт пропуска Вайниккала на финско-российской границе пока остается закрытым для железнодорожных пассажирских перевозок на фоне коронавирусных ограничений. В компании указали, что болельщики не смогут попасть в Санкт-Петербург на поезде «Аллегро», при этом финскую сборную на матчи планируется доставлять на поезде в частном порядке. Въехать из Финляндии в РФ в настоящее время можно на личном транспорте, открыто также авиасообщение.