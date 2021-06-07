Мацуев посетил базу сборной России по футболу перед чемпионатом Европы по футболу

«Как играть с бельгийцами? Нужно выполнять четкие указания тренерского штаба, показать свою лучшую игру и отдаться полностью, — сказал Мацуев журналистам. — Я уверен, что это возможно, перед матчем с командой Испании на чемпионате мира 2018 года (сборная России обыграла испанцев в серии пенальти в 1/8 финала турнира — прим. ТАСС) тоже говорили, что невозможно, но это стало возможно. Сейчас я уверен, что каждая команда может обыграть любую, может, родные стены нам помогут на Евро».