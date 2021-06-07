Мацуев посетил базу сборной России по футболу перед чемпионатом Европы по футболу

Чемпионат Европы стартует 11 июня, первый матч на турнире россияне проведут в Санкт-Петербурге 12 июня против команды Бельгии.
«Как играть с бельгийцами? Нужно выполнять четкие указания тренерского штаба, показать свою лучшую игру и отдаться полностью, — сказал Мацуев журналистам. — Я уверен, что это возможно, перед матчем с командой Испании на чемпионате мира 2018 года (сборная России обыграла испанцев в серии пенальти в 1/8 финала турнира — прим. ТАСС) тоже говорили, что невозможно, но это стало возможно. Сейчас я уверен, что каждая команда может обыграть любую, может, родные стены нам помогут на Евро».
«Я всегда говорю, что между футболом и музыкой огромное количество пересечений: музыканты — это футболисты, дирижер — тренер, тренировка — репетиция, а матч — концерт. Поэтому я вижу по этой химии, которая здесь царствует, что все идет по плану», — заключил Мацуев.
На групповом этапе турнира россияне также сыграют с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).