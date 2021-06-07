Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Украина
Кипр
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Латвия
Футбол. Сборные
11:00
Сербия
Ямайка
11
Футбол. Сборные
6.06
Норвегия
Греция
12
Футбол. Сборные
6.06
Бельгия
Хорватия
10
Футбол. Сборные
6.06
Алжир
Мали
10
Все события
Фоторепортажи
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
31Канадцы отправили сборную России домой
13:23 (мск), источник: ТАСС

Мацуев посетил базу сборной России по футболу перед чемпионатом Европы по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ пианист Денис Мацуев посетил тренировку сборной России по футболу перед чемпионатом Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Чемпионат Европы стартует 11 июня, первый матч на турнире россияне проведут в Санкт-Петербурге 12 июня против команды Бельгии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол

Евро-2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

«Как играть с бельгийцами? Нужно выполнять четкие указания тренерского штаба, показать свою лучшую игру и отдаться полностью, — сказал Мацуев журналистам. — Я уверен, что это возможно, перед матчем с командой Испании на чемпионате мира 2018 года (сборная России обыграла испанцев в серии пенальти в 1/8 финала турнира — прим. ТАСС) тоже говорили, что невозможно, но это стало возможно. Сейчас я уверен, что каждая команда может обыграть любую, может, родные стены нам помогут на Евро».

«Я всегда говорю, что между футболом и музыкой огромное количество пересечений: музыканты — это футболисты, дирижер — тренер, тренировка — репетиция, а матч — концерт. Поэтому я вижу по этой химии, которая здесь царствует, что все идет по плану», — заключил Мацуев.

На групповом этапе турнира россияне также сыграют с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Читайте также
 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
История Золушки. Канада выиграла ЧМХ, начав турнир с 3 поражений
Страсти вокруг Кубка Америки: угроза бойкота и секс-скандал
Серхио Рамос покинет «Реал». Мадридцы готовят проводы капитана
Защитник сборной России пропустит первые две игры на Евро-2020
Получивший травму в финале ЛЧ игрок присоединился к бельгийцам
Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
Мазепин не намерен служить в российской армии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь