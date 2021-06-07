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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сафонов заявил, что готов к выходу на поле в любой игре на ЕВРО-2020

Голкипер сборной России Матвей Сафонов заявил, что будет готов выйти на поле в любом матче на чемпионате Европы в случае внештатной ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что Антон Шунин будет первым номером сборной России на турнире. Россияне 2 июня сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче со сборной Польши во Вроцлаве. Сафонов вышел на замену на 63-й минуте вместо Шунина при счете 1:1.

Футбол

Евро-2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

«Я понимаю, что быть первым номером на таком турнире — это большая ответственность, но я буду готов к каждому матчу, если что-то случится. Я выдал свой максимум на сборах, если понадобится помощь, то я буду всегда готов. Мы всегда должны быть готовы к выходу на поле. Я просто тренировался и добился уважения тренера, поэтому я в итоговой заявке. В любом случае я делаю все самое возможное», — сказал Сафонов журналистам.

В субботу сборная России в рамках товарищеской встречи одержала победу над командой Болгарии (1:0).

«Прежде всего, все довольны тем, что мы выиграли, но важно понимать, что не все получалось. Нельзя сказать, что все прошло гладко. Думаю, что нагрузка все равно сейчас будет падать, а самочувствие будет улучшаться с каждым днем. Безусловно, есть различия, когда команда играет в три или четыре защитника. Необходимо делать ту установку, которую дают», — добавил он.

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