Сафонов заявил, что готов к выходу на поле в любой игре на ЕВРО-2020
Голкипер сборной России Матвей Сафонов заявил, что будет готов выйти на поле в любом матче на чемпионате Европы в случае внештатной ситуации.
Голкипер сборной России Матвей Сафонов заявил, что будет готов выйти на поле в любом матче на чемпионате Европы в случае внештатной ситуации.
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что Антон Шунин будет первым номером сборной России на турнире. Россияне 2 июня сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче со сборной Польши во Вроцлаве. Сафонов вышел на замену на 63-й минуте вместо Шунина при счете 1:1.
«Я понимаю, что быть первым номером на таком турнире — это большая ответственность, но я буду готов к каждому матчу, если
В субботу сборная России в рамках товарищеской встречи одержала победу над командой Болгарии (1:0).
«Прежде всего, все довольны тем, что мы выиграли, но важно понимать, что не все получалось. Нельзя сказать, что все прошло гладко. Думаю, что нагрузка все равно сейчас будет падать, а самочувствие будет улучшаться с каждым днем. Безусловно, есть различия, когда команда играет в три или четыре защитника. Необходимо делать ту установку, которую дают», — добавил он.