Сафонов заявил, что готов к выходу на поле в любой игре на ЕВРО-2020

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что Антон Шунин будет первым номером сборной России на турнире. Россияне 2 июня сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче со сборной Польши во Вроцлаве. Сафонов вышел на замену на 63-й минуте вместо Шунина при счете 1:1.

Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

«Я понимаю, что быть первым номером на таком турнире — это большая ответственность, но я буду готов к каждому матчу, если что-то случится. Я выдал свой максимум на сборах, если понадобится помощь, то я буду всегда готов. Мы всегда должны быть готовы к выходу на поле. Я просто тренировался и добился уважения тренера, поэтому я в итоговой заявке. В любом случае я делаю все самое возможное», — сказал Сафонов журналистам.

В субботу сборная России в рамках товарищеской встречи одержала победу над командой Болгарии (1:0).