Юрист заявил о невозможности оспорить решение УЕФА по форме сборной Украины

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

«УЕФА же допустил эту форму. Почему РФС должен воздействовать? У РФС нет таких полномочий, за это отвечает УЕФА», — сказал Прокопец.

На вопрос, есть ли юридические инструменты, за счет которых можно оспорить решение УЕФА, юрист ответил: «Я думаю, что нет».