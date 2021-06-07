Юрист заявил о невозможности оспорить решение УЕФА по форме сборной Украины

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.
«УЕФА же допустил эту форму. Почему РФС должен воздействовать? У РФС нет таких полномочий, за это отвечает УЕФА», — сказал Прокопец.
На вопрос, есть ли юридические инструменты, за счет которых можно оспорить решение УЕФА, юрист ответил: «Я думаю, что нет».
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля. Украинцы могут сыграть в Петербурге в четвертьфинальном матче 2 июля только в случае, если команды, занявшие третье место в группах C, D, E и F, выйдут в 1/8 финала, и команда Украины одержит победу на первой стадии плей-офф.