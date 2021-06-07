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14:52 (мск), источник: ТАСС

Юрист заявил о невозможности оспорить решение УЕФА по форме сборной Украины

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не имеет возможности оспорить решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по форме сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал юрист Михаил Прокопец.

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На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

«УЕФА же допустил эту форму. Почему РФС должен воздействовать? У РФС нет таких полномочий, за это отвечает УЕФА», — сказал Прокопец.

На вопрос, есть ли юридические инструменты, за счет которых можно оспорить решение УЕФА, юрист ответил: «Я думаю, что нет».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля. Украинцы могут сыграть в Петербурге в четвертьфинальном матче 2 июля только в случае, если команды, занявшие третье место в группах C, D, E и F, выйдут в 1/8 финала, и команда Украины одержит победу на первой стадии плей-офф.

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