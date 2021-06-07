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18Сборная России разгромила команду Беларуси
16:17 (мск), источник: Sport24

Жена Кудряшова: Федя точно пропустит первые две игры сборной России на Евро-2020. Третья — под вопросом

Анастасия Кудряшова, жена футболиста сборной России и турецкого «Антальяспора» Федора Кудряшова, рассказала о состоянии мужа, получившего травму 5 июня на разминке перед домашним контрольным матчем с национальной командой Болгарии (1:0).

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Это был последний матч сборной России в рамках подготовки к Евро-2020, где российским футболистам предстоит сыграть на групповом этапе против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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Футбол

Евро-2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

«Самое нелепое, что могло произойти — произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и “грузилась”, думала: да не может такого быть, как так сложилось. В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом. В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится», — сказала Кудряшова в беседе с корреспондентом Sport24 Оксаной Ларюшкиной.

Накануне пресс-служба сборной России сообщила, что окончательное решение об участии Кудряшова на Евро-2020 примут после оценки динамики стартовой терапии.

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