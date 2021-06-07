Пессина заменил Сенси в составе сборной Италии на Евро-2020
ЕВРО-2020. Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина заменил коллегу по амплуа Стефано Сенси из «Интера» в составе сборной Италии на чемпионат Европы, сообщается на сайте УЕФА.
ЕВРО-2020. Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина заменил коллегу по амплуа Стефано Сенси из «Интера» в составе сборной Италии на чемпионат Европы, сообщается на сайте УЕФА.
Сенси 1 июня попал в заявку сборной Италии на ЕВРО-2020, но получил травму во время тренировочного процесса и пропустит турнир.
На чемпионате Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, сборная Италии сыграет в группе А с командами Уэльса, Турции и Швейцарии.
Одноклубник полузащитника сборной России Алексея Миранчука по «Аталанте» Пессина в сезоне-2020/21 сыграл 40 матчей и забил четыре гола.