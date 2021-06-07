Не можем без скандалов?! Как Россия победила будущего чемпиона, но провалила Евро
Аршавина отцепили до чемпионата, а Мостового выгнали из команды после первого матча.
Аршавина отцепили до чемпионата, а Мостового выгнали из команды после первого матча.
Вы только представьте, как респектовали сборной России в начале ХХI века, если вылет с группового этапа Евро-2004 назвали крупным провалом. Команда попала в одну группу с Португалией, Испанией и Грецией, набрала три очка и поехала домой. Случись такое через 10 лет, никто бы не возмущался. А в тот период
Путь этой команды начался в 2002-м после ухода из сборной Олега Романцева и приглашения Валерия Газзаева. Нынешний государственный деятель устроил мини-революцию: убедил себя, что попасть на Евро-2004 можно без ветеранов (отказался от Мостового, Титова, Аленичева, Онопко и остальных), а вместо них подтягивал молодёжь. Ничего хорошего из этого не вышло: команда так и не перестроилась, пусть иногда и выдавала мощные перфомансы, как в матче и Ирландией в 2002-м, но всё равно выглядела тускло. В итоге за три игры до конца отбора Россия слишком далеко упустила швейцарцев, но сохраняла шансы на «стыки», ведь Ирландия вырвалась вперёд только на три очка. Напрашивались изменения. В РФС тут же собрали заседание исполкома, а у Газзаева не нашлось сильных покровителей. Тренера уволили, новым большинством голосов избрали Георгия Ярцева. Он в этой гонке опередил Юрия Сёмина и Александра Бородюка, но на самом деле просто оказался ближе остальных к Колоскову.
Смена тренера действительно помогла — Россия залетела на второе место, в «стыках» прошла Уэльс и попала на Евро. Руководство РФС пришло в восторг, а Колосков заранее сообщил, что тренер в сборной надолго.
— Георгий Александрович показал себя тренером, который может добиваться результата. Именно этот состав из 27 футболистов,
Вряд ли
«Тяжело ли переживал ту историю? Ну, так как это был уже второй раз, первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. Не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере, было легче, чем в 2002-м. В 2002-м я был моложе, всё это было ближе, потому что уже находился на сборе с командой, и отцепили в последний момент. А в 2004-м это просто объявили,
Многие игроки ещё по ходу подготовки к турниру заметили
После, по воспоминаниям Александра, Ярцев влетел в комнату, где они сидели с Аленичевым, стал размахивать газетой и приказал ему убираться вон. Уже после он назвал Мостового предателем.
— Прошу обратить внимание: это не отчисление, а освобождение. То, что сделал Мостовой, расцениваю не иначе как плевок в сторону команды — сказал главный тренер. — Моя ошибка в том, что я слишком ему доверял. Этот человек получил наиболее благоприятные условия для подготовки, и вот во что это вылилось.
Возможно, он думает, что является лидером команды и звездой. Однако я так не считаю. Мостовой — никакая не звезда! Настоящие звёзды — Аленичев и Смертин. Мы и без Мостового выигрывали — например, в Уэльсе. А критику его я не приемлю — он не тренер, чтобы давать подобные оценки.
Я специально взял сутки на размышление, чтобы решение не выглядело эмоциональной вспышкой Ярцева. Больше этого человека для меня не существует.
— Невыразительный футбол против Испании? А какой мы ещё могли показать, если за два дня до этого на сорокаградусной жаре нам устроили тренировку с максимальными нагрузками? Где мы носились как угорелые. Логично, что в игре нам явно не хватало свежести. Помню, головой понимал, что надо больше двигаться, чаще ускоряться. Но ноги просто не бежали, — вспоминал после Мостовой.
После поражения от Испании Россия проиграла Португалии (0:2) и лишилась шансов выйти в
Именно последний матч стал спасением Ярцева от неминуемой отставки. В РФС не стали убирать тренера, а Колосков сдержал данное перед турниром обещание. Правда, карьера Георгия Александровича в сборной продлилась недолго: матч с Португалией 13 октября 2004 стал не реваншем за лето, а унижением. Ярцев покинул тренерскую лавку во втором тайме, а вскоре его уволил уже новый президент РФС Виталий Мутко.
Евро-2004 вскоре забыли, ведь за ним последовал грандиозный успех через четыре года. Уже с поколением Аршавина и остальных.
Дмитрий Зимин