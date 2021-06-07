Не можем без скандалов?! Как Россия победила будущего чемпиона, но провалила Евро

Вы только представьте, как респектовали сборной России в начале ХХI века, если вылет с группового этапа Евро-2004 назвали крупным провалом. Команда попала в одну группу с Португалией, Испанией и Грецией, набрала три очка и поехала домой. Случись такое через 10 лет, никто бы не возмущался. А в тот период из-за череды обстоятельств национальная команда стала мегатоксичной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abdb8a90732f2346e03" data-vnd="9abdb8a90732f2346e03" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abdb8a90732f2346e03" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ложная надежда на Ярцева

Путь этой команды начался в 2002-м после ухода из сборной Олега Романцева и приглашения Валерия Газзаева. Нынешний государственный деятель устроил мини-революцию: убедил себя, что попасть на Евро-2004 можно без ветеранов (отказался от Мостового, Титова, Аленичева, Онопко и остальных), а вместо них подтягивал молодёжь. Ничего хорошего из этого не вышло: команда так и не перестроилась, пусть иногда и выдавала мощные перфомансы, как в матче и Ирландией в 2002-м, но всё равно выглядела тускло. В итоге за три игры до конца отбора Россия слишком далеко упустила швейцарцев, но сохраняла шансы на «стыки», ведь Ирландия вырвалась вперёд только на три очка. Напрашивались изменения. В РФС тут же собрали заседание исполкома, а у Газзаева не нашлось сильных покровителей. Тренера уволили, новым большинством голосов избрали Георгия Ярцева. Он в этой гонке опередил Юрия Сёмина и Александра Бородюка, но на самом деле просто оказался ближе остальных к Колоскову.

Смена тренера действительно помогла — Россия залетела на второе место, в «стыках» прошла Уэльс и попала на Евро. Руководство РФС пришло в восторг, а Колосков заранее сообщил, что тренер в сборной надолго.

— Георгий Александрович показал себя тренером, который может добиваться результата. Именно этот состав из 27 футболистов, плюс-минус два-три игрока, будет играть и в следующем отборочном цикле. И начинать всё сначала? С новым тренером? Это слишком большая роскошь для нашего футбола. Впрочем, уход Ярцева возможен, только если он сам этого захочет, — говорил тогда президент РФС.

Александр Мостовой улыбается. | Источник: РИА "Новости"

Странный состав и освобождение Мостового

Вряд ли кто-то предполагал, что сборная провалит первую половину 2004-го, а главный тренер настолько не подружится с внутренними демонами, что затянет с выбором состава чуть ли не до выезда на турнир. Ярцев не взял на Евро-2004 Виктора Онопко из-за травмы, хотя тот говорил, что восстановится. Также на турнир по непонятным причинам не поехали Андрей Аршавин и Александр Панов. Из-за травмы вылетел Сергей Игнашевич. Аршавин спустя годы практически обвинил Ярцева в предвзятости.

Команда Россия

«Тяжело ли переживал ту историю? Ну, так как это был уже второй раз, первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. Не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере, было легче, чем в 2002-м. В 2002-м я был моложе, всё это было ближе, потому что уже находился на сборе с командой, и отцепили в последний момент. А в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед “Локомотивом”. Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев», — цитирует Аршавина «Р-Спорт».

Многие игроки ещё по ходу подготовки к турниру заметили что-то странное. Общий тезис: Ярцев неудачно косплеил методику Романцева. А отсутствие сильных и опытных ассистентов, которые могли что-то посоветовать, вело сборную в пропасть. Первый матч команда проводила с Испанией. Вначале даже получилось создать несколько моментов, но во втором тайме Россию прихлопнул Хуан Карлос Валерон, забивший через минуту после выхода на замену. Момент, который изменил всё, настал уже после финального свистка. В португальскую микст-зону вышел Александр Мостовой, которого там все прекрасно знали, и выдал следующую фразу (цитата из El Mundo Deportivo): «Нас заставили готовиться такими зверскими методами, что мы были не состоянии бежать. Голова работала, а ноги нет. Мы были мертвы. Думаю, мы не выйдем из группы».

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После, по воспоминаниям Александра, Ярцев влетел в комнату, где они сидели с Аленичевым, стал размахивать газетой и приказал ему убираться вон. Уже после он назвал Мостового предателем.

— Прошу обратить внимание: это не отчисление, а освобождение. То, что сделал Мостовой, расцениваю не иначе как плевок в сторону команды — сказал главный тренер. — Моя ошибка в том, что я слишком ему доверял. Этот человек получил наиболее благоприятные условия для подготовки, и вот во что это вылилось.

Возможно, он думает, что является лидером команды и звездой. Однако я так не считаю. Мостовой — никакая не звезда! Настоящие звёзды — Аленичев и Смертин. Мы и без Мостового выигрывали — например, в Уэльсе. А критику его я не приемлю — он не тренер, чтобы давать подобные оценки.

Я специально взял сутки на размышление, чтобы решение не выглядело эмоциональной вспышкой Ярцева. Больше этого человека для меня не существует.

Естественно, это решение возмутило ветеранов команды. Общее мнение сформировалось такое: выкидывать из заявки основного полузащитника надо при наличии сильных аргументов, а не ссылаясь на интервью, где плюс-минус выражено общее мнение команды.

— Невыразительный футбол против Испании? А какой мы ещё могли показать, если за два дня до этого на сорокаградусной жаре нам устроили тренировку с максимальными нагрузками? Где мы носились как угорелые. Логично, что в игре нам явно не хватало свежести. Помню, головой понимал, что надо больше двигаться, чаще ускоряться. Но ноги просто не бежали, — вспоминал после Мостовой.

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Победа над Грецией, которая ничего не решила

После поражения от Испании Россия проиграла Португалии (0:2) и лишилась шансов выйти в плей-офф. А карьеру Ярцева в сборной продлила неожиданная победа в третьем матче над Грецией (2:1). Тот матч запомнился голом на 68-й секунде Дмитрия Кириченко — достижение, которое не превзошли до сих пор. Это любопытно и с той точки зрения, что Дмитрий формально был четвёртым форвардом команды после Булыкина, Сычева и Кержакова. И Россия вообще могла выбить греков с турнира, если бы забила на один гол больше. И тогда у соперника не было бы золотого Евро.

Именно последний матч стал спасением Ярцева от неминуемой отставки. В РФС не стали убирать тренера, а Колосков сдержал данное перед турниром обещание. Правда, карьера Георгия Александровича в сборной продлилась недолго: матч с Португалией 13 октября 2004 стал не реваншем за лето, а унижением. Ярцев покинул тренерскую лавку во втором тайме, а вскоре его уволил уже новый президент РФС Виталий Мутко.

Евро-2004 вскоре забыли, ведь за ним последовал грандиозный успех через четыре года. Уже с поколением Аршавина и остальных.