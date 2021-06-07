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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Де Брейне присоединился к сборной Бельгии

ЕВРО-2020. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прибыл в расположение сборной Бельгии, которая ведет подготовку к чемпионату Европы по футболу, сообщается в микроблоге команды в Twitter.

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Де Брейне получил травму в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1), у игрока был диагностирован перелом носа и орбитальной лицевой кости. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в воскресенье сообщил, что футболист перенес операцию и, вероятно, сможет играть без маски на ЕВРО-2020.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Бельгии будет соперником команды России на групповом этапе чемпионата Европы. Их матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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