Де Брейне присоединился к сборной Бельгии

Де Брейне получил травму в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1), у игрока был диагностирован перелом носа и орбитальной лицевой кости. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в воскресенье сообщил, что футболист перенес операцию и, вероятно, сможет играть без маски на ЕВРО-2020.