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17:59 (мск), источник: Матч ТВ

УЕФА не будет менять календарь плей-офф Евро-2020, если Украине выпадет играть в Петербурге

УЕФА не планирует менять сетку плей-офф чемпионата Европы в том случае, если сборная Украины пробьется в четвертьфинал и должна будет сыграть в Санкт-Петербурге.

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Источник: AFP 2021
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— Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются, — заявил представитель УЕФА.

Напомним, ранее УЕФА одобрил форму команды Украины, на которой изображен контур страны, включающий полуостров Крым, с 2014 года входящий в состав Российской Федерации. Чемпионат Европы-2020 стартует 11 июня. Украина в рамках группы C сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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