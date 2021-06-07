УЕФА не будет менять календарь плей-офф Евро-2020, если Украине выпадет играть в Петербурге
УЕФА не планирует менять сетку
УЕФА не планирует менять сетку
— Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются, — заявил представитель УЕФА.
Напомним, ранее УЕФА одобрил форму команды Украины, на которой изображен контур страны, включающий полуостров Крым, с 2014 года входящий в состав Российской Федерации. Чемпионат Европы-2020 стартует 11 июня. Украина в рамках группы C сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.