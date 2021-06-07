Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Германия
Латвия
71
Футбол. Сборные
19:00
Украина
Кипр
40
Футбол. Сборные
11:00
Сербия
Ямайка
11
Футбол. Сборные
8.06
Польша
Исландия
Футбол. Сборные
8.06
Венгрия
Ирландия
Футбол. Сборные
8.06
Чехия
Албания
Все события
Фоторепортажи
15Звезды, которых не будет на Евро
18Сборная России разгромила команду Беларуси
22:36 (мск), источник: ТАСС

Ответ по форме. УЕФА не видит политической провокации в экипировке сборной Украины на Евро

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. На футболки игроков нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также контур Украины, включая неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым.

Наверх
Источник: AFP 2021

Представитель УЕФА пояснил ТАСС, что экипировка сборной Украины соответствует правилам организации, «как и комплекты формы остальных команд турнира».

Российский футбольный союз (РФС) не имеет возможности оспорить решение УЕФА, для этого нет юридических инструментов. «УЕФА допустил эту форму. Почему РФС должен воздействовать? У РФС нет таких полномочий, за это отвечает УЕФА», — заявил ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, что в целом и ФИФА, и УЕФА очень внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний», — сказал он. По его мнению, инцидент не приведет к новому витку политической напряженности. «Спорт есть спорт, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами. Наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа. По крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости», — отметил Песков.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с ТАСС отметил, что многие россияне расценили выбор формы сборной Украины как политическую провокацию.

Надо, чтобы кто-то доказывал, политика это или нет. УЕФА принимает решение согласно правилам, если только кто-то найдет в них изъян, тогда можно предпринимать определенные шаги.
Вячеслав Колосков
36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий
Все стадионы Евро-2020

Сборная Украины может сыграть в Петербурге

С момента присоединения Крыма к России в 2014 году УЕФА разводит при жеребьевке Украину и Россию как в клубных турнирах, так и в соревнованиях сборных. При этом существует вероятность, при которой украинцы сыграют четвертьфинальный матч чемпионата Европы в Петербурге.

Данная ситуация также не смущает УЕФА. Представитель организации сообщил ТАСС, что менять сетку турнира из-за возможного сценария с приездом сборной Украины в Петербург не будут, отметив, что это только «гипотетическая ситуация».

Читайте также
Сборная Украины выиграла первый матч в форме с изображением Крыма

Шанс, что сборная Украины сыграет на «Газпром-Арене», действительно небольшой. Для этого нужно, чтобы были выполнены сразу несколько условий. Во-первых, украинцы должны выйти в плей-офф с третьего места в группе С, где они сыграют с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. По регламенту в плей-офф пробьются четыре лучшие команды из занявших третьи места.

Украинская сборная может сыграть в Санкт-Петербурге, если из групп вместе с ней выйдут третьи команды квартетов A, B, D; A, B, E; A, B, F; B, D, E или D, E, F. Это пять из 15 возможных вариантов выхода команд с третьих мест. При этом украинцы еще должны победить в матче 1/8 финала. В случае выполнения любого из пяти описанных вариантов украинцы в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы F, где выступают команды Венгрии, Германии, Португалии и Франции.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, игры турнира примут Санкт-Петербург (шесть матчей группового этапа и четвертьфинал), Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Овечкин стал третьим игроком по сумме дохода в истории НХЛ
Директор «Спартака» рассказал о будущем лидеров команды
ЦСКА разгромил УНИКС во втором матче финала Единой лиги ВТБ
Российские теннисисты пробились в полуфинал Roland Garros
Роберто Манчини назвал главного фаворита Евро-2020
Шумахер призвал отстранить российского гонщика «Формулы-1»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь