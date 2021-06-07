Ответ по форме. УЕФА не видит политической провокации в экипировке сборной Украины на Евро

Представитель УЕФА пояснил ТАСС, что экипировка сборной Украины соответствует правилам организации, «как и комплекты формы остальных команд турнира».

Российский футбольный союз (РФС) не имеет возможности оспорить решение УЕФА, для этого нет юридических инструментов. «УЕФА допустил эту форму. Почему РФС должен воздействовать? У РФС нет таких полномочий, за это отвечает УЕФА», — заявил ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, что в целом и ФИФА, и УЕФА очень внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний», — сказал он. По его мнению, инцидент не приведет к новому витку политической напряженности. «Спорт есть спорт, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами. Наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа. По крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости», — отметил Песков.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с ТАСС отметил, что многие россияне расценили выбор формы сборной Украины как политическую провокацию.

Надо, чтобы кто-то доказывал, политика это или нет. УЕФА принимает решение согласно правилам, если только кто-то найдет в них изъян, тогда можно предпринимать определенные шаги. Вячеслав Колосков

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Сборная Украины может сыграть в Петербурге

С момента присоединения Крыма к России в 2014 году УЕФА разводит при жеребьевке Украину и Россию как в клубных турнирах, так и в соревнованиях сборных. При этом существует вероятность, при которой украинцы сыграют четвертьфинальный матч чемпионата Европы в Петербурге.

Данная ситуация также не смущает УЕФА. Представитель организации сообщил ТАСС, что менять сетку турнира из-за возможного сценария с приездом сборной Украины в Петербург не будут, отметив, что это только «гипотетическая ситуация».

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Шанс, что сборная Украины сыграет на «Газпром-Арене», действительно небольшой. Для этого нужно, чтобы были выполнены сразу несколько условий. Во-первых, украинцы должны выйти в плей-офф с третьего места в группе С, где они сыграют с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. По регламенту в плей-офф пробьются четыре лучшие команды из занявших третьи места.

Украинская сборная может сыграть в Санкт-Петербурге, если из групп вместе с ней выйдут третьи команды квартетов A, B, D; A, B, E; A, B, F; B, D, E или D, E, F. Это пять из 15 возможных вариантов выхода команд с третьих мест. При этом украинцы еще должны победить в матче 1/8 финала. В случае выполнения любого из пяти описанных вариантов украинцы в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы F, где выступают команды Венгрии, Германии, Португалии и Франции.