La Gazzetta dello Sport — о Дзюбе: Капитан Катастрофа успокоился, и он умеет забивать

«Нападающий, у которого всегда были сложные отношения с тренерами, но который умеет постоянно забивать, может быть хорошей инвестицией. Капитан Катастрофа успокоился. В России у него были ссоры, споры и скандальное видео. Артём Дзюба — звезда России, капитан с 2018 года после домашнего чемпионата мира. Черчесов ещё раз доверит ему место в атаке», — говорится в статье издания.