В Бельгии рассказали, как России вырастить талантливое поколение
Финалист Евро-1980 и полуфиналист ЧМ-1986 в составе сборной Бельгии
Финалист Евро-1980 и полуфиналист ЧМ-1986 в составе сборной Бельгии
— Как вы думаете, почему за пределами России наши футболисты почти не играют?
— Для меня это тоже загадка. Я не знаю.
— Но у Бельгии тоже не так давно были проблемы с исполнителями. А потом резко выросло поколение Азаров, Лукаку, Де Брейне, Куртуа, Мертенса, Алдервейрелда. Дело же не только в удаче. Что нужно сделать России?
— На мой взгляд, разница между Бельгией и Россией — в воспитании. Вам нужны хорошие тренеры, и я говорю не о национальной команде, а о
(Гоша Чернов).