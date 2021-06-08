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10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Бельгии рассказали, как России вырастить талантливое поколение

Финалист Евро-1980 и полуфиналист ЧМ-1986 в составе сборной Бельгии Жан-Мари Пфафф в интервью «СЭ» рассказал, в чем разница между его страной и Россией.

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Источник: РИА "Новости"

— Как вы думаете, почему за пределами России наши футболисты почти не играют?

— Для меня это тоже загадка. Я не знаю.

— Но у Бельгии тоже не так давно были проблемы с исполнителями. А потом резко выросло поколение Азаров, Лукаку, Де Брейне, Куртуа, Мертенса, Алдервейрелда. Дело же не только в удаче. Что нужно сделать России?

— На мой взгляд, разница между Бельгией и Россией — в воспитании. Вам нужны хорошие тренеры, и я говорю не о национальной команде, а о детско-юношеском футболе. Если у детей есть отличная база, то у них появляется гораздо больше шансов вырасти в больших игроков. Когда детей на протяжении многих лет тренируют неправильно, то потом их уже невозможно переучить. Основы закладываются не в сборной России, а на самых ранних этапах карьеры. Это очень важно. Конечно, нужна и правильная организация. Во многих странах тренеры отталкиваются от набора качеств игроков, а должно быть наоборот. Не команда делает тренера, а тренер делает команду.

(Гоша Чернов).

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