Daily Record: Дзюбе 32 года, и непохоже, что он сбавляет обороты

«Дзюба — ветеран сборной России. Он забил 29 голов в 50 матчах за национальную команду своей страны. И непохоже, что в 32 года нападающий сбавляет обороты, ведь в завершившемся клубном сезоне у себя на родине он забил 22 гола за “Зенит”. Дзюба будет стремиться стать лучшим бомбардиром сборной России за всю историю, если продолжит забивать голы на грядущем турнире», — пишет Daily Record.