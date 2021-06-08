Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Польша
Исландия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Чехия
Албания
Футбол. Сборные
21:45
Испания
Литва
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Гана
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Болгария
Футбол. Сборные
7.06
Германия
Латвия
71
Все события
Фоторепортажи
36Все стадионы Евро-2020
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Daily Record: Дзюбе 32 года, и непохоже, что он сбавляет обороты

Журналисты издания Daily Record составили список футболистов, за которыми стоит следить на чемпионате Европы — 2020.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Сборную России в этом рейтинге представил нападающий и капитан — Артём Дзюба.

«Дзюба — ветеран сборной России. Он забил 29 голов в 50 матчах за национальную команду своей страны. И непохоже, что в 32 года нападающий сбавляет обороты, ведь в завершившемся клубном сезоне у себя на родине он забил 22 гола за “Зенит”. Дзюба будет стремиться стать лучшим бомбардиром сборной России за всю историю, если продолжит забивать голы на грядущем турнире», — пишет Daily Record.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
ЦСКА вернет Гайча в Аргентину. Трансферы и слухи дня
УЕФА не увидел политической провокации в форме сборной Украины
Умер полуфиналист чемпионата мира 2002 года по футболу
В Бельгии рассказали, как России вырастить талантливое поколение
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют на Олимпиаде в Токио
Итальянские СМИ — о Дзюбе: Капитан Катастрофа успокоился
Зидан не будет тренировать в следующем сезоне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь