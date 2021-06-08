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14:44 (мск), источник: Sport24

Шевченко рассказал о задачах сборной Украины на чемпионате Европы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал выход из группы — главной задачей украинской команды на предстоящем чемпионате Европы.

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Источник: Sport24

«Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии [в квалификации ЧМ-2022]. Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру, — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

На чемпионате Европы Украина сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первую встречу команда Шевченко проведет 13 июня против нидерландцев.

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