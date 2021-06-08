Тренер сборной Финляндии назвал Дзюбу очень опасным игроком
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва оценил уровень сборной России.
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва оценил уровень сборной России.
По его словам, нападающий Артем Дзюба — очень опасный игрок.
«У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Дзюба, очень опасный игрок, и Миранчук в полузащите, — цитирует Канерву сайт УЕФА. — У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной.
Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака.
Напомним, на Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.