Сборная Голландии лишилась Ван де Бека перед чемпионатом Европы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Донни ван де Бек пропустит чемпионат Европы по футболу
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Донни ван де Бек пропустит чемпионат Европы по футболу
Как отмечается, главный тренер сборной Голландии Франк де Бур не будет делать замену в заявке команды на турнир.
В прошедшем сезоне 24-летний ван де Бек сыграл 36 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Голландии в групповом турнире сыграет с командами Украины (13 июня, Амстердам), Австрии (17 июня, Амстердам) и Северной Македонии (21 июня, Амстердам).