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14:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Голландии лишилась Ван де Бека перед чемпионатом Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Донни ван де Бек пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы, информирует пресс-служба национальной команды.

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Как отмечается, главный тренер сборной Голландии Франк де Бур не будет делать замену в заявке команды на турнир.

В прошедшем сезоне 24-летний ван де Бек сыграл 36 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Голландии в групповом турнире сыграет с командами Украины (13 июня, Амстердам), Австрии (17 июня, Амстердам) и Северной Македонии (21 июня, Амстердам).

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