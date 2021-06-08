«Без маски выгоняют, но пиво пить можно». Финны критикуют организацию Евро в Петербурге
Финское издание
Финское издание
В частности, финнам непонятен «беспорядок» с ковидными правилами: за отказ надеть маску могут выгнать со стадиона, но при этом болельщикам разрешено употреблять пиво, что с надетой маской не представляется возможным.
«Коронавирусные ограничения чемпионата Европы в
Около 30 тысяч зрителей будут допущены на матчи в
Таким образом, не нужно быть гадалкой, чтобы предсказать: большая часть зрителей купит бокал пива, что позволит оставаться на своём месте без маски на протяжении всей игры, — пишет
Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако